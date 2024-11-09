正妹曝控射最強絕招！　「一般自慰再多也不會增加持久度」

記者黃翊婷／綜合報導

圖文創作者、Youtuber超直白經常拍攝影片分享性學知識，在最新發布的影片中，她請來樹德科大人類性學研究所助理教授黃詠瑞講解控制射精的方式。黃詠瑞表示，控制射精的時間方式除了讓陰莖不要那麼敏感，另一種方法是在性交時嘗試減慢速度或變換姿勢。

▲超直白身材火辣，她經常在IG發文分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

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超直白在Youtube頻道「超直白Chaozhibai」發布新影片，請來樹德科大人類性學研究所助理教授黃詠瑞講解控制射精的方式。黃詠瑞提到，控制射精時間的方式之一是讓陰莖不要那麼敏感，首先要找出自己的敏感帶，大部分男性都是龜頭、冠狀溝一帶比較敏感，再來是繫帶，有些人則是睪丸跟肛門中間的會陰部比較敏感。

黃詠瑞表示，想要降低性交時的敏感，平常自慰或是練習時就要花時間去刺激，例如抓著陰莖前半部轉動、摩擦、搓揉，熟悉這樣的刺激之後，久了敏感度就不會那麼強烈，但要注意的是，經常進行一般的自慰並不會延長性交時間，而是要針對特定區域去做訓練才行。

第二種方式是在性交的時候嘗試減慢速度，黃詠瑞說，性交是透過摩擦增加刺激，有些人性交時間比較長不是因為可以撐很久，而是一直在變換姿勢，換姿勢時會停止摩擦動作，就可以讓刺激感稍微降下來一點。

至於有些人換姿勢容易軟掉等問題，黃詠瑞表示，每個人適合的方式不同，若是會讓陰莖軟掉的，可能就是不合適的方式，但這些方法都必須透過反覆練習才有辦法慢慢延長性交時間，或者也可以嘗試分心法，刺激分為陰莖上的刺激和腦袋裡的刺激，如果分心的話，腦袋裡的刺激不夠強，自然不容易射精。