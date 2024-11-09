國道「內線時速120」還是被閃　掀兩派大戰：超車道不是超速車道

▲國道內線開120還是被閃，他傻眼到底要多快，掀兩大論戰。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

高速公路「龜速車」、「路隊長」經常在網路上引發多派論戰，有一名網友表示，他近日行駛高速公路內線車道時，限速110公里，他已經開到時速120公里寬容值極限，仍被後面的車輛閃燈，讓他非常不解「內線車道究竟要開多少才不會被閃燈啦」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他日前開車行駛國道一號內線車道，國道一號限速110公里，他非常確定自己的車速已超過110、接近120公里，真的不敢再快了，然而明明已開到警方取締超速的執法寬容值極限，仍遭到後車閃燈，讓他感嘆「內線究竟要開多少才不會被人閃燈，已經超過速限了，還閃什麼東西！」

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貼文一出立刻引發網友論戰，一派人認為，若沒有要超車，就應該讓出內線車道，「內側車道就像廁所，任何人有需要都可以使用，但不能一直待在裡面」、「慢車就要讓快車好嗎，跟速限沒關係」、「內側超車道，烏龜麻煩去旁邊」、「沒事走內線是壞習慣，路隊長就是這樣養出來的」。

另一派人認為，只要車速維持在上限，就可以行駛內線，且就算要超車，也應該遵守法律，不應該超速，「一堆飆仔只說內線是超車道，怎麼不說把它當遭超速道」、「警察就說過了，內線是超車道，不是超速車道，最高速限行駛就可以」、「會叫你讓道的超速仔，永遠無視自己超速和危險駕駛行為」、「都開到速限上限了，其他要超車的不就是超速？」

事實上，針對內線車道是否可以持續使用，國道公路警察局2017年曾表示，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條第1項第1款，內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，在交通壅塞時則不受此規定限制。

國道公路警察局指出，內線車道為超車道，並非「超速車道」，小型車以最高速限行駛於內側車道，即合乎規定，如果後車任意迫近，連續以喇叭、燈光或其他不當方式逼迫前車讓道，屬於惡意逼車。