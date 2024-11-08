印度移工要來台了！勞動部宣布：首波引進製造業1000人

▲台印簽署勞工合作備忘錄後，勞動部首次與印度召開工作層級會議。（圖／勞動部，下同）

記者許力方／台北報導

台印簽署勞工合作備忘錄後，5日勞動部首次與印度召開工作層級會議，雙方針對引進印度移工初步規劃討論，達成3項主要共識，將優先開放傳產製造業，首批引進1000名，其中5%與印方建立直聘窗口。

勞動部表示，「台印度勞務合作工作層級第1次會議」5日在台北君悅飯店舉辦已圓滿落幕，雙方針對引進印度移工初步規劃進行討論後，達成多項共識，包括開放行業初期將以傳產製造業優先，首批引進1000名，其中5％採用直聘制度，並與印度建立直接聘僱專責窗口，未來雙方將就執行細節定期召開工作層級會議，持續討論。

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勞動部表示，本次會議是本年2月16日台印度簽署勞工合作備忘錄後，首次與印度召開工作層級會議，由勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及印度海外移工保護司司長Mr. Surinder Bhagat共同主持，印度代表團包含印度海外移工保護司及印度台北協會（ITA）葉達夫會長等官員代表出席，台方代表團由勞動部、外交部、經濟部及我駐印度代表處出席，雙方討論議題包括：確認台印度工作層級會議未來運作方式、啟動計畫架構及內容、引進印度勞工程序、直接聘僱窗口及直接聘僱系統。

經台印雙方討論後，獲得3項主要結論：

一、台印度雙方同意，工作層級會議由雙方司署長層級主持；工作層級會議原則採線上會議辦理，並配合印度方提議，原則每2月召開1次，必要召開臨時會議。

二、台印度雙方將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫（launch program）」，不預設計畫年限，並配合雙方工作層級會議討論滾動修正。雙方同意初期採小規模穩健推動，初次引進製造業1,000名、直聘5%印度移工為目標，並滾動檢視執行成效倘評估良好時，適時擴大業別及人數。

三、台印度雙方同意各自指定直接聘僱專責單位，台方指定勞動力發展署，並指定執行單位為直聘中心；印度方指定海外移工保護司為專責單位，並透過eMigrate 2.0線上系統配合執行，台方將就以上系統提出問題清單，透過ITA請印度方協助釐清。

勞動部補充說明，本次印度代表團訪台期間除了召開工作層級會議，也安排印度方參訪我國直接聘僱聯合服務中心、移工留才久用中心、機場服務站、移工宿舍生活環境、及傳產製造業者僱用移工工作與管理情形，協助印度方實地瞭解我國直接聘僱程序、移工留台職涯發展、政府與雇主對於移工來台工作及生活各項協助措施等，獲印度方肯定並加深理解我國移工引進制度，也為後續合作奠下良好基礎。

勞動部最後表示，本次台印度勞務合作工作層級會議順利取得許多重要成果，感謝印度方、我國外交部及與會各單位的協助，勞動部將持續就台印度雙方達成的共識，積極規劃及後續推動相關事宜，未來與相關部會及印度方共同完成籌備工作後，將先採小規模引進，再視成效逐步放寬行業別及引進人數。