和朋友打賭一輛車！男玩命挑戰坐鞭炮盒上　「爆菊毀內臟」送命

印度邦加羅爾一名男子在節慶時與朋友打賭,只要誰敢坐在鞭炮盒上就能獲得一輛新的電動三輪車,大膽的他趁著酒意進行挑戰,結果鞭炮威力比想像中還要猛烈,導致他被「炸菊身亡」。

事件10月31日發生在卡納塔克邦城鎮科納納庫恩泰(Konanakunte),32歲男子薩巴里許(Sabarish)原本和6名朋友一起喝酒慶祝當地節慶,酒醉後一時興起,接受朋友提出的鞭炮挑戰。

