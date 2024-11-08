和朋友打賭一輛車！男玩命挑戰坐鞭炮盒上　「爆菊毀內臟」送命

▲男子為了和朋友打賭送命。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾一名男子在節慶時與朋友打賭，只要誰敢坐在鞭炮盒上就能獲得一輛新的電動三輪車，大膽的他趁著酒意進行挑戰，結果鞭炮威力比想像中還要猛烈，導致他被「炸菊身亡」。

事件10月31日發生在卡納塔克邦城鎮科納納庫恩泰(Konanakunte)，32歲男子薩巴里許(Sabarish)原本和6名朋友一起喝酒慶祝當地節慶，酒醉後一時興起，接受朋友提出的鞭炮挑戰。

#Bengaluru: Prank Ends in Tragedy



A 32-year-old man, Shabarish, lost his life in Konanakunte, South Bengaluru, after sitting on a box of #firecrackers that exploded beneath him. His friends had dared him, promising to buy him an autorickshaw if he accepted the risky challenge. pic.twitter.com/WakGZ1S66F — Glint Insights Media (@GlintInsights) November 4, 2024

從監視器畫面中可看到，薩巴里許坐在一個紙箱上，紙箱中放有多個威力強大的鞭炮，結果鞭炮點燃後，由於火藥威力太大，朋友們紛紛逃到遠處躲避，慘留他在原地被炸。

警方表示，薩巴里許因為受到巨大衝擊，導致內臟嚴重受損，雖然事發後被朋友們緊急送醫，仍於2日不治身亡，目前已依過失殺人的罪名，將6名朋友起訴。