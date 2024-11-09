離岸風機密集打樁「害漁民沒魚抓」？　學者：政府缺乏海洋規劃

▲離岸風機一根根佇立於西海岸，帶來了電力卻也讓漁民生活受到影響。（圖／資料照／記者陳詩璧攝）

記者林緯平／採訪報導

再生能源為推動零碳排的重要手段，各國也積極佈局以達到永續發展，當中風力發電是僅次太陽能光電的重要發展項目。我國同樣積極推動能源轉型，加上台灣海峽被視為極具潛力的風場，故吸引許多國際風電業者參與開發，目前全台外海已設置超過300座的離岸風機。然而，漂亮的風力發電數字背後，卻深深改變了海上漁民的日常。

雲林台西鄉漁船船長、雲林近沿海作業漁船協進會理事長李平順，4年前和在地漁民因反對業者要在距西海岸約8至17公里海域蓋設離岸風場，而在海上發生對峙。李平順說：「那塊被插滿風機的海域，是我們祖先世世代代的魚場，漁民最簡單的訴求就是不要破壞這片海。」

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▲李平順船長（右）家族世代都靠海維生，風機的出現讓他們感受到前所未有的衝擊。（圖／李平順提供）

談起當初的抗爭，李平順直言漁民並非是反對政府的能源政策，而是「為何漁民都是最後一個知道風場要蓋的人？」當時風電業者已經和漁會達成漁業補償協議，因此取得開發許可。但是雲林漁業現況而言，是以養殖為大宗，而實際會受到離岸風機影響的捕撈作業漁民，其權益卻遭到犧牲。

4年過去，雲林近海已設置80座風機基樁，對漁民的實際影響為何？李平順說，捕撈環境的改變就是最大的改變，漁民都盡可能避免進入到風場，「加上每座風機的間距小，對船行駛的安全性以及捕魚方式都會受到影響」。另外，今年因為風場趕工，幾乎每個月都在打樁使得漁獲驟減，收入幾乎只有往年的1/10。

據李平順轉述，更讓當地漁民訝異的是當初政府在調查後，認定這片風場海域過去並無漁業捕撈活動，因此認定可以開發為離岸風場。

▲漁民靠這片海為生，該如何與新能源發展共存？（圖／資料示意圖／記者蔡玟君攝）

政府設定離岸風電在2025年的設置容量目標為5.7GW、2050年達40~55GW，但根據經濟部能源署統計至今年9月的資料，離岸風電容量為2.819GW。若要達成2025目標仍有一段落差，也意味勢必未來會有更多的風機插在台灣海域上。

前環保署副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，政府發展再生能源的利基點是好的，但很多東西都操之過急！以離岸風電發展為例，政府並非由上至下先規劃調查好哪裡適合開發風場，再讓業者們來投標，而是讓業者自行圈地再送環評，至於怎麼跟周邊的漁民、居民協調，都是憑業者自己本事。

邱文彥認為目前離岸風電規劃的有很大的問題，也衍生出像是桃園風場開發區塊因影響飛機航道安全，而導致業者投入開發成本後卻遭否決的案例。現今「一個風場，一個環評」缺乏整體持續性的海洋研究，加上目前台灣的海岸管理法只管到3海里或水深30公尺的海域，這也意味從3海里至12海里領海線內都無法可管，且離岸風機多數都設置在此海域內，因此邱文彥也呼籲政府做好海洋空間規劃，並立法補足。

▲海洋大學榮譽講座教授邱文彥認為，政府應該積極推動海洋空間的規劃。（圖／記者林挺弘攝）

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣認為，西部海域空間有限加上政府無詳細規劃，勢必會讓風力公司與漁民的衝突爭議越來越多，該如何建立一個雙方能夠理性溝通的平台，尋求兩造都能接受的解方，都比單靠補償金解決來得好。

農業部水試所在8月曾發表風機海域的試驗調查，指出自108年起持續在西部風機海域進行調查，結果顯示風機設置後，海域的底棲類物種呈現增加趨勢，且風機基樁有聚魚效果，有助形成新的漁場並提高漁民的漁獲量。

然而，真實情況是漁民在非必要情況下，根本不會進到風場內，且這些魚也非漁民所要捕撈的「經濟魚種」。海洋大學環境生物與漁業科學學系副教授蘇楠傑表示，風機基樁蓋好之後不僅海流會改變，也讓海域底質環境改變，導致漁民需要重新適應。蘇楠傑認為，政府、風電業者、漁民該如何在這片大海上尋求永續的平衡，尋找出「共存」方法是當務之急。