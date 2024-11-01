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森崴能源攜手中大永續學院簽署MOU　推動台灣離岸風電發展　

▲森崴能源攜手中大永續學院簽署MOU

▲森崴能源攜手中大永續學院簽署MOU，推動台灣離岸風電發展。（圖／中大提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

國立中央大學永續與綠能科技研究學院與森崴能源，1日共同簽署產學合作備忘錄，森崴能源成為永續與綠能科技研究學院合作企業，共同推進離岸風電產業的科研發展，促進台灣離岸風電的自主化，並培育相關專業人才，為台灣的能源轉型奠定基礎。

森崴能源為正崴集團旗下的子公司，自2007年成立以來，積極拓展能源產業的多元化發展，以光、風、水、氣、大平台為發展戰略，打造ESG產業生態系統，提供太陽能、離岸風電、陸域風電及水力發電等再生能源電廠的建設與運維服務，並涵蓋潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台、ESCO節能技術、儲能裝置、森林碳權及離岸海事工程等全面ESG服務。

▲森崴能源攜手中大永續學院簽署MOU

成功參與離岸風電區塊開發3-2期風場，並取得首位開發權。未來，將在風場的採樣、設計、施工及運維過程中，全力推進風電的自主化，並依賴專業人才及技術的支持。

森崴能源副總經理謝承哲指出，中央大學永續與綠能科技研究學院的願景，是成為國際永續發展的領航學院，這與森崴能源致力成為再生能源與潔淨能源的業界領導者，有著同樣堅定的信心。而學院希望藉由跨域跨界合作開發永續與綠能科技，進而培養出兼具永續素養與專業技能領導人才的任務，也與森崴能源期盼為台灣綠能產業的永續發展努力貢獻，注入活水與動能的目標一致。

永續與綠能科技研究學院院長許樹坤表示，森崴能源涉及風、光、水、氣等不同領域能源開發與營運，與本學院有著良好的合作基礎。學院科研團隊可為森崴能源在「彰化又德離岸風力發電廠興建計畫」提供海域地質災害風險定量評估。在國家能源轉型及亞太地區離岸風電發展的關鍵時期，雙方將攜手合作，充分運用學院的研發能力，共同培育能源產業所需綠領菁英人才。

中央大學永續與綠能科技研究學院整合地球科學、工學、管理、資訊電機等領域的科研能量，為目前全台唯一提供碩博士學位的永續綠能相關學院，未來將持續致力於增加合作企業，打造具競爭力、循環永續、韌性且安全之各項轉型策略行動及關鍵技術研發，並全力培養綠領菁英人才。

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