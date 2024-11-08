老公嘴臭「馬上要口愛」　人妻躺床崩潰！苦主搖頭：痛到飆淚

▲原PO不喜歡老公嘴巴髒髒想口愛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家可以接受另一半沒刷牙就口交嗎？」一名人妻抱怨，老公發現她洗澡完沒穿內衣褲，就直接口愛調情，當下原PO非常不情願，但又怕掃興，只好婉轉喊話「我等一下就要再去洗一次了...」並要求刷完牙再繼續，老公才作罷去洗澡。原PO還說，老公吃完炸物嘴臭，讓她非常不開心。

一名女網友在Dcard表示，某天洗完澡只穿了一件寬鬆T-shirt坐在床上，老公經過掀開她的衣服，發現沒有穿內衣褲，便萌起色色的念頭，當場開始進行口交。

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依原PO對老公的了解，只是想舔一下並沒有要激戰，「因為他還沒洗澡，不是我要掃興」，於是婉轉請老公刷完牙再來，畢竟才剛吃完鹽酥雞，滿嘴散發蒜味與油膩感，讓原PO非常抗拒口愛。

原PO透露，她是個私密處容易感染的體質，因此無法接受老公嘴巴不乾淨還要口愛，但無奈的是，如果直球向跟老公抗議，「他一定會氣噗噗玻璃心碎，覺得我不愛他，我們之間沒有激情之類的。」

當下，原PO只好說「我等一下就要再去洗一次了」，老公才作罷去洗澡，「當下真的覺得超煩，很想問是只有我會介意這種事嗎？」

底下網友熱議，「當然不能接受啊，而且容易感染的話，他應該也要知道吧」、「我沒刷牙連接吻都不太想，就直說不衛生你不喜歡，就算是夫妻也是要有原則」、「我直接禁止我老公對我私密處做嘴部運動，因為他有長期口臭的問題」、「我都是堅持清潔後才能性行為，包含洗澡刷牙，在一起10年，老婆從未膀胱發炎過」。

一名苦主則透露，「之前就有一次是男友剛刷牙沒多久，就用嘴巴來服務我的私密處，可能因為刷牙這個動作多少會造成牙齦或者其他地方有些許傷口吧，沒多久的時間，下面直接痛到飆淚，然後去看婦產科...就說是細菌感染」。