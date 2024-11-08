腸病毒反常燒到年底！單周恐破2萬人就醫　疾管署發醫界通函示警

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情趨勢反常，進入冬季後仍持續升溫，上周還確認一起重症個案。疾病管制署今（8）日發布醫界通函示警臨床醫師保持警覺，以掌握治療黃金時機。副署長曾淑慧表示，目前疫情還在上升，本月底才會達到高峰，屆時單周就診會超過2萬例，要到12月底才會脫離流行。

疾管署今日發布醫界通函指出，時序已近冬，惟依據疾病管制署監視資料顯示，近期腸病毒疫情仍持續上升，籲請臨床醫師保持警覺。曾淑慧表示，以往腸病毒疫情通常是3、4月進入流行，5、6月達到高峰，暑假期間則會脫離流行，9月開學後再一小波疫情。然而今年趨勢則較為反常，除了暑假期間仍處於流行期之外，秋冬疫情到目前仍持續攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於發醫界通函原因，曾淑慧說明，因為過往11、12月份腸病毒個案較為零星，但是今年至今就診人數仍然很多，光是上周就有1.9萬人次腸病毒就診，還出現1例感染腸病毒併發重症確定病例，為南部未滿1個月新生兒感染克沙奇病毒B4併發心肌炎、肝炎等重症。

由於學齡前幼兒屬於腸病毒重症高風險族群，且年紀越小風險越高，曾淑慧強調，會請臨床醫師多加注意，有疑似個案要儘早做好相關處置，避免演變為重症發生。

另外，也提醒家長，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

曾淑慧表示，過往在2016年也曾有秋冬腸病毒疫情，而今年疫情到現在仍處流行，分析原因主要仍與新冠疫情有關，疫情期間腸病毒處於相對低點，許多小朋友沒有被感染，造成易感宿主累積，相關防疫措施解封後，就容易受感染；再加上腸病毒有多種型別，國際上腸病毒疫情也在升溫，國人出國往來交流情況增加等因素都有影響。