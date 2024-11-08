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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕控中火太集中　他揭6真相打臉：蓋這麼集中的就是國民黨

▲不拆煤中火將成2倍大，盧秀燕喊話中央：能源集中與國安背道而馳。（圖／記者游瓊華攝）

▲不拆煤中火將成2倍大，盧秀燕喊話中央：能源集中與國安背道而馳。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

環境部上月30日通過台中火力發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，將新增四部燃氣機組，市長盧秀燕痛斥能源過度集中是「增氣不減煤」、「反而成為敵人攻擊目標，不利國安」。綠委洪申翰今（8日）列出六點澄清，並表示，是國民黨蓋了中火，更在馬英九、胡志強時期達到空汙排放高峰，而中火空汙在民進黨執政後已減少了七成，盧秀燕說法毫無道理，過去把中火蓋成這麼巨大、集中的，就是國民黨，只是為反而反的政治操作而已。

行政院長卓榮泰8日前往台中發電廠進行視察，不過在報告到一半時，底下藍綠議員突然發生衝突、爆發推擠，國民黨市議員黃佳恬甚至跌坐在地，引發現場混亂。

洪申翰表示，中火空汙在民進黨執政後，已減少了七成，接下來，更已經規劃讓燃煤用量歸零。這個兼顧經濟發展、大幅減煤、大幅減空污，與國家安全的「四贏方案」，台電已經規劃好了，但國民黨跟盧秀燕還在到處造謠，阻擋卓榮泰解決長年的問題。

洪申翰指出，任何要解決問題的政策，都必須從事實與真相出發，弄清楚以下事實真相，大家就會知道，國民黨現在就是「做賊喊捉賊」，為了政治操作，不惜扯台中人的後腿。

洪申翰也列出四點：第一、是國民黨蓋了中火，台中火力發電廠是從國民黨威權時期的1986年開始興建，隨後不斷擴建，一度成為全世界最大的火力電廠。在馬英九總統與胡志強市長任內，更達到燃煤量、空污排放的歷史高峰。而在中火燃煤與空污量最高峰的時刻，盧秀燕是當時的台中市立法委員，但她當時卻對國民黨執政下的中火一聲不吭。

第二、是民進黨在減煤、減污。蔡英文總統2016上任後，積極透過電力系統的安排調度，減少中火的燃煤用量與污染排放，跟2014年相比，目前中火排放的空汙已經大幅減少70%，燃煤使用量也減少600萬噸。

第三、未來中火還會繼續減煤，在目前台電的中火燃氣一、二期「以氣代煤」的計畫下，中火的燃煤用量可以在2034年歸零！空污排放更可以減少2014年排放量的88%，只要新的燃氣機組早一天可以完工，中火的燃煤機組就可以早一天減少發電。

第四、舊的燃煤機組為何要保留作為緊急備用，這是為了因應國家安全的需求。國民黨在中火蓋了10座燃煤機組，未來將拆除4座，目前預計剩餘6座停用後作為緊急備用機組。

洪申翰指出，緊急備用平常是不會發電的，用煤量跟排污量都是零。這是為了因應國安、天災等緊急狀況時，才會啟用，更不會有機組全開的狀況。以高雄興達一、二號燃煤機組轉為緊急備用已超過一年為例，總共只啟動了一天作為機械測試，其他時間都處於停機備用，完全沒有污染。

第五、那盧秀燕跟國民黨現在還在反什麼？盧秀燕跟國民黨現在就是「做賊喊捉賊」。過去蓋了這麼巨大的中火，製造了問題，但現在還要阻礙民進黨解決問題。國民黨繼續阻擋中火新燃氣計劃，就是繼續阻擋中火減煤，就是繼續傷害台中市民的健康權。

第六、今天盧秀燕說：「中火過度集中，反而成為敵人攻擊目標，不利國安」，有道理嗎？過去把中火蓋成這麼巨大、集中的，就是國民黨。如果盧秀燕真心關心電力集中的受攻擊風險，那為什麼國民黨要到處反對更加分散的再生能源？還有，那他們長期大力主張的核電廠，遇到敵人攻擊不是更危險嗎？

洪申翰直言，盧秀燕並不是真的關心國安，她只是為反而反的政治操作而已。當行政院已經願意解決長年的難題，但盧秀燕還在帶頭阻礙，這種「只要科技產業，卻不要發電、不顧國安」的主張，就證明她只是個不負責任的政客而已。

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