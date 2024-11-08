2034年底落實台中電廠「供電無煤」　卓揆曝：10年來空污已降7成

▲行政院長卓榮泰至台中電廠談能源轉型計畫。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰今（8日）親赴台中電場說明能源轉型計畫，卓揆指出，2014年到現在，空污量已經降低7成，未來，第二期燃氣計畫完成後，空污量將可以降低 88 %，此外，卓榮泰要求台電，必須全力、加速推動燃氣建置工程，儘早以氣代煤，提前到2034年底，達成台中電廠供電無煤的目標。

卓榮泰提到，今天他到台中電廠，向國人宣布，政府和台電將會全力實現「台中電廠2034年底無煤供電」。卓榮泰指出，台中市政府和台中許多議員都到場表達看法，大家面對面聆聽地方的聲音，交換意見並一起找到共同的價值與路線往前進，也是他今天這趟來到台中電廠的意義。

卓榮泰說明，台中電廠透過設備改善及電力系統調度的努力，2014年到現在，空污量已經降低7成，未來，第二期燃氣計畫完成後，空污量將可以降低 88 %，減煤、減空污，台電都已經有具體規劃。此外，卓榮泰要求台電，必須全力、加速推動燃氣建置工程，儘早以氣代煤，提前到2034年底達成台中電廠供電無煤的目標。

卓榮泰表示，台中電廠的緊急備用機組平時停機，只有在國安、天災因素才會啟動，如需要啟動也會通知地方政府。「定期測試所需用煤量，預估不到現況用煤量的1%，這些資訊，以及未來的減煤規劃，都要明確向國人報告。」

卓榮泰強調，2032年燃氣二期第一部機完工後，緊急備用的燃煤機組是不是還需要6部？他已經請台電依照當時的經濟發展、綠能發展等條件，再啟動檢討緊備機組的數量，依照實際需求滾動調整。

最後，卓榮泰直指，如同他就任時所說，「哪裡有需要，我到哪裡去；哪裡有問題，我到哪裡解決問題」，政府一定會努力，給台中更乾淨的天空，同時讓台灣產業持續發展，邀請大家一起為地方努力，為台電加油。