朝野共商總預算　行政院：替未來溝通模式立下基礎、盼財劃法比照

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

卡關多時的114年度總預算案，今（7日）終於在朝野黨團代表與行政院長卓榮泰達成共識並簽字下，化解僵局，預計明日將順利付委。行政院發言人李慧芝說，非常開心兩院能有良好互動，卓院長也認為是替未來的溝通模式立下一個基礎。李說，過去院長強調，很期待兩院可以遵守憲法的精神，從法律面跟制度面做檢討跟討論，不希望行政院變成違法機關，法制部分還是要做到。

李慧芝說，其實應該這樣講，今天的氣氛都還滿熱絡、和諧的，基本上最後是得到共識，「因為有了共識的關係，所以大家就擬了一個像這樣子的共識出來」。

李慧芝表示，院長認為，今天這樣的現場，可以說是為未來的溝通模式立下一個基礎，因為過去院長強調，很期待兩院可以遵守憲法的精神，從法律面跟制度面做檢討跟討論。首先在禁伐補償的方面，朝野黨團跟行政院會商然後完備程序後，會依預算法第91條、財政紀律法第5條的法定的原則，協調可行的財源，以辦理追加預算方式來支應。禁伐補償的金額也從每年每公頃的3萬調整到6萬，這方面大家都取得共識。

另外，在健保點值的部分，按照中央政府預算，其實2025年的健保總額已經實質增加712億元，點值是浮動的，但衛福部也表示會努力在明年6月30號之前達標。

至於公糧收購部分，李慧芝強調，行政院對農民的照顧一直以來都相當不遺餘力，不論是公糧、民糧或是各種農作物產品，政府一直都有各種補助措施，對於公糧收購的政策，行政院也會依照這次的共識，在今年底之前提出完整的配套方案，更進一步努力來照顧農民。

而關於公糧收價格，國民黨堅持是20億，但農業部是算91億，中間的落差是怎麼發生的？李慧芝說，今天農業部長也在場，主要是認為公糧收購的金額，攸關到整體的糧食價格的波動，所以對於國民黨團希望達到的目標，行政機關也是承諾年底12月31日之前會提出方案來解決

李慧芝表示，比較擔心的是，如果一口氣調漲價格的話會影響到其他糧食作物，影響到整體糧食市場，所以院長希望農業部能提出進一步的配套方案解決，因此要等到年底才有方案提出來。

而李慧芝提到，今天達到共識的部分，以後會希望兩院都能遵守憲法精神，按照預算法跟財政紀律法的法定規則，雙方有了會商互動後，確定法案是不是能有良好執行。

「今天差不多有達到這樣的共識，院長希望的部分，今天朝野黨團都有承諾，因為有這樣的共識所以才會有這樣的結論出來。」李慧芝強調，不是每個法案都是這樣做，但會有大幅擴編預算的，因為必須要有指定財源，要完全要按照相關法律規定，「基本上就是依法執行」。

由於行政院過去堅持要以原住民綜合發展基金撥補公務預算，如今卻改為追加預算，是否可解讀成退讓？李慧芝說，這幾個方案卓揆備詢時都有提到，無論哪個方案行政院都可以配合，主要是希望完善整個程序，這也是院長一直強調的憲法精神，不希望行政院變成違法機關，法制部分還是要做到。

至於未來是否會針對財劃法做類似的行政立法溝通？李慧芝說，「當然希望有」，衝突後送出的版本如果沒有經過好好商討，對接下來的政策執行和政府運作都會有極大的影響，政院希望能好好討論跟溝通，畢竟牽涉每個地方縣市政府，更需要蒐集各方的意見來做決定。