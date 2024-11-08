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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中火燃煤不拆當備用　盧秀燕喊話中央：能源集中不利國安

▲不拆煤中火將成2倍大，盧秀燕喊話中央：能源集中與國安背道而馳。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕直言，在不拆燃煤機組的情況下，中火規模將成2倍大，喊話中央「能源集中與國安背道而馳」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

行政院院長卓榮泰今天南下台中視察中火，承諾中火的無煤化會提前在2034年達標，但六都的燃煤機組會轉為國安緊急備用。對此，台中市長盧秀燕表示，國家的能源政策必須分散，一旦國家能源過度集中，反而會變成攻擊的重要目標，台中仍希望增氣拆煤，增1拆1，現在再增加4部的話就要拆除4部。

盧秀燕指出，「昨天立法院跟行政院協調成功，總預算要付委，這是好消息。因此院長卓榮泰特別來視察中火，對於卓院長說有關淨零談碳排會加速腳步，我們表示感謝。但另一方面，中部地區的訴求是希望增氣要拆煤，因為1部的燃氣機功率等於兩部燃煤，本來是應該增1拆2，但在中火一期的時候，我們也退讓，跟中央達成協調，做增1拆1，我們最大的願望是在二期也要增1拆1，現在再增加4部的話就要拆除4部」。

對於卓榮泰以國安的議題為考慮，機組不拆要留著備用，對此盧秀燕回應，自己是淡江大學國際事務與戰略研究所畢業的，過去大概有17個會期、將近十年時間在立法院的國防及外交委員會，對卓榮泰說法有不同看法。

盧秀燕直言，國家的能源政策必須分散，當國家安全的能源過度集中，不利國安。一旦國家能源過度集中，反而會變成攻擊的重要目標，一旦受損，國家大部分會受影響,中央要把能源集中都不拆，要留在台中，這倒過來電不夠用，恐不利國安，這跟國家的安全戰略政策背道而馳，為了國家安全，希望卓院長能思考，國家能源要分散。

盧秀燕強調，國家安全策略的上位計畫，能源必須要分散，但現在剛好相反，現在增1拆1，不是增1拆2，中火多增加4部燃氣機組加上原有的2部，等於「再1個中火」，電力是翻倍，但若將這些燃煤拆除的話，將有助於國家淨零減碳，以及國家安全的考慮，台中市政府會傾聽民眾的心聲，也希望卓院長能聽進去。

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