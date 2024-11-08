屏東公費流感疫苗剩7萬餘劑　33鄉鎮市衛生所9日開設雙打站

▲屏縣33鄉鎮市衛生所9日開設疫苗雙打站。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國內腸病毒疫情持續升溫，呼吸道傳染病也蠢蠢欲動，屏東縣政府衛生局呼籲民眾務必提高警覺，落實勤洗手、戴口罩及打疫苗等預防措施，接種當季疫苗更能有效降低重症及死亡的風險；為便利民眾接種疫苗，33鄉鎮市衛生所將於8日及9日分別增設夜間及假日疫苗雙打站。

依據疾病管制署監測資料顯示，腸病毒全國門急診就診人次較前一週上升4.7%，疫情呈現上升趨勢且處流行期。衛生局表示，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往本縣4家腸病毒重症責任醫院（屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、東港安泰醫院、輔英醫院)就醫治療，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

衛生局指出，接種疫苗是預防感染最有效的方法，目前屏東公費流感疫苗僅剩7萬餘劑，籲請民眾速接種、保健康。請符合公費資格的民眾可攜帶健保卡、兒童健康手冊、補接種通知單等前往疫苗接種站，或就近至公費疫苗合約院所完成接種，以提升自身保護力。相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。