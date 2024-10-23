連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

▲馬光醫療網宣布高雄市馬光健康關懷協會。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

馬光醫療網在台灣深耕34年，目前擁有22間中醫診所，執行長黃福祥為了實踐「取之社會，用之社會」的信念，宣布成立「高雄市馬光健康關懷協會」，透過員工的力量，推動健康促進、關懷弱勢團體及社會服務。

為了能有效結合各方資源，達到公益最大效益，馬光醫療網決定成立「高雄市馬光健康關懷協會」，未來將以協會的名義推動各項公益活動，也希望擁有拋磚引玉的效果，讓善的循環傳承下去。

▲馬光醫療網執行長黃福祥。（圖／記者許宥孺攝）

執行長黃福祥表示，協會的成立希望能夠造福更多患者、發揮醫療影響力，馬光醫療網每年將提撥部分盈餘作為公益基金，支持各大學校中醫科系學生獎助學金、健康活動及弱勢群體的福利外，今年更與屏東縣政府衛生局合作，提升偏鄉中醫醫療水準。

協會今日在記者會上，邀請到「愛分享弦樂團」為活動表演，該樂團致力於推廣偏鄉及弱勢家庭的音樂教育，並在高雄多所偏鄉若是校開設免費學習提琴社團，至今已經9年。「愛分享弦樂團」將於12月22日於高雄文化中心至德堂舉行舉行公益演出，屆時馬光健康關懷協會也共同主辦，幫助孩子們透過音樂成長。

▲馬光中醫盼發揮中醫醫療影響力，透過高雄市馬光健康關懷協會推動公益。（圖／記者許宥孺攝）

此外，馬光健康關懷協會也將於11月16日與弘道老人福利基金會共同主辦「2024爺奶Color Walk」健走活動，關注老年人的肌耐力和健康問題，並提供現場諮詢服務。馬光醫療網希望透過與不同公益單位的合作，達到更大的社會效益，為需要協助的民眾提供支持。