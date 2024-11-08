花蓮開放50歲以上成人接種流感疫苗　新冠疫苗全民接種

▲▼花蓮開放50歲以上成人接種流感疫苗 ；新冠疫苗開放6個月以上全民接種。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期東北季風增強來襲，氣溫也開始下降，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，增加疫情傳播風險，花蓮縣衛生局呼籲符合資格的民眾儘速完成流感、新冠JN.1疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種，尤其是免疫力較低的長者及幼兒，即早獲得疫苗保護力，可有效預防感染後引發的重症及降低死亡風險。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生福利部疾病管制署統計，自今年10月1日開打流感、新冠JN.1疫苗至11月4日止，本縣公費流感疫苗使用率已達68.7%，本縣長者及學齡前幼兒流感疫苗接種覆蓋率分別為28.9%及35.2%；長者新冠疫苗接種率僅9.35%。另外，自11月1日起流感疫苗開放50歲以上成人；新冠疫苗則開放6個月以上民眾接種，呼籲尚未施打流感及新冠疫苗的長輩及幼兒，請儘快向合約醫療院所預約施打，避免疫苗用罊而無法施打。





朱家祥提醒民眾，流感病毒傳染力強，若家中小孩及長輩被感染很容易倂發重症，一人生病全家擔心，為保護您最重要的家人，請在流感流行季節前提醒家人到合約醫療院所接種疫苗，用行動給家人愛的保護。除此之外，養成良好的健康生活習慣是非常重要的健康訣竅，日常生活中應重視均衡飲食、規律運動，同時也要加強個人衛生習慣，勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持居家環境清潔，將能有效提升身體的免疫力。



花蓮縣衛生局關心鄉親的健康， 花蓮13鄉鎮市衛生所均提供疫苗接種服務。

相關疫苗接種合約醫療院所名單，請於花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，疫情通報及諮詢請撥1922專線或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。