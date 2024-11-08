科技時代下司法社會工作創新　利用科技幫助更生、馨生復歸

▲「韌性與創新：利用科技促進社會正義—數位時代的社會工作」國際研討會。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

在日新月異的科技進步之下，弱勢族群承受的社會風險也更加複雜多變。為了利用科技來幫助諸如更生人、馨生人更快復歸社會，社團法人臺灣司法社工學會與國立臺灣大學社會韌性研究中心、法務部矯正署8日共同舉辦國際研討會，邀請我國、美國、印度等各國學者，共同商討，希望為弱勢族群找出一條新的道路。

本次「韌性與創新：利用科技促進社會正義—數位時代的社會工作」國際研討會，邀請到法務部保護司副司長林秀敏、衛生福利部社會救助及社工司視察林育丞、衛生福利部八里療養院副院長廖定烈，以及國立台灣大學社會科學院副院長謝志昇等跨領域代表與會，共同探討數據分析與預測、服務資源線上整合系統等資訊輔助技術如何回應迅速變換的社會問題、降低社會不平等。

研討會於上午專題演講邀請美國洛杉磯縣司法照顧與機會部門（Justice Care and Opportunity Department）幕僚長John Franklin Sierra分享建置「關懷連結（Care Connect）」app的經驗，使涉法人士在復歸社區的過程中，能夠便利地透過線上平台迅速媒合就業、醫療、社會福利等資源，並且藉由追蹤平台帳號、促進服務提供者間的協作等，也更利於工作者進行管理與轉介。

▲法務部保護司副司長林秀敏致詞。（圖／矯正署提供）

第二場次則邀請美國南加州大學社會工作與工業和系統工程系副教授吳欣怡，以「科技時代的社會工作創新」為題，聚焦於數位技術於社會工作實踐中的運用，為服務的精準介入、社會資源整合與普及，以及工作者的專業發展等帶來新的可能性。

研討會下午規劃「數位性別暴力與處遇」、「AI在社會工作帶來的機會與挑戰」、「再犯風險評估模型建構」與「AI在司法系統運用」等四場次專題論壇，由來自社會工作、社會福利、犯罪防治、法律、精神醫療、資訊物理等背景的專家學者發表數位科技與新興社會議題的交織，以及其在司法、心理衛生等社會工作領域的結合運用，其中包含印度學者Kannappa V Shetty分享當地於COVID-19疫情期間運用資訊科技提供心理健康支援的經驗，期望推進跨領域的交流合作，進一步提升社會服務的效能與對社會安全的保障。

▼對更生議題頗有深入研究的國立中正大學犯罪防治學系教授賴擁連，也參與研討。（圖／矯正署提供）