　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

▲▼Facebook,TikTok,Twitter,YouTube,Instagram,社群媒體。（圖／路透）

▲社群媒體示意圖。（圖／路透）

文／中央社

澳洲總理艾班尼斯今天宣布，將立法禁止未滿16歲兒童使用社群媒體。澳洲政府表示，這套擬議中的措施「獨步全球」，可望明年底成為法律。

路透社報導，澳洲正測試一套輔助阻止兒童進入社群媒體平台的年齡驗證系統，這是一系列措施的一部分，這套措施包括截至目前各國最嚴厲的管制作為。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，執行年齡限制後，如果主管機關發現年輕使用者規避系統，違規進入，臉書（Facebook）、TikTok等科技巨擘將會遭到咎責，面臨高額罰款。

幾個國家走在嘗試管理社群媒體的前列，澳洲是其中之一。擬議中的這套年齡限制作法，將是全球針對兒童、數一數二嚴格的措施。

艾班尼斯告訴記者：「這是為父母好，社群媒體對兒童造成真實傷害，讓我出面叫停。」

新法內容本週將提交各州和領地，然後11月底向國會提出。通過立法後，平台業者會有一年寬限期設法因應和貫徹禁令。

艾班尼斯說這是「獨步全球」的改革，並表示「社群媒體平台有責任展現他們採取合理作法，防止兒童進入」。

他強調：「責任不會落在父母或青少年身上。」

臉書母公司Meta Platforms表示，將會「尊重政府想要針對年齡實施的任何限制」。

但是臉書的全球安全負責人戴維斯（Antigone Davis）表示，澳洲應該謹慎思考如何執行相關限制。

她說，不週全的法律「可能只是自我感覺良好，就如我們採取了行動，卻沒有讓青少年和父母覺得處境變好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美股三大指數開盤皆漲　台積電ADR漲4%
北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

失落的730萬找回來了！運鈔車拐彎「車門打開」　現金袋子直接飛走

能源系統太舊！颶風侵襲古巴「全國大停電」　1000多萬人摸黑生活

只因跳舞沒戴頭巾　伊朗16歲少女「被威脅退學」悲憤墜樓亡

川普新內閣成員可能名單一覽　蓬佩奧、盧比歐入列

大馬7月大男嬰被保母「放進搖籃」哄睡後暴斃！

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

高雄惡火監視器

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

轎車匝道口鬼切跨越槽化線　後方駕駛嚇壞喇叭按到啞掉

I人一粒被筠熹霸氣親親　性感大跳三振舞電暈網

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

失落的730萬找回來了！運鈔車拐彎「車門打開」　現金袋子直接飛走

能源系統太舊！颶風侵襲古巴「全國大停電」　1000多萬人摸黑生活

只因跳舞沒戴頭巾　伊朗16歲少女「被威脅退學」悲憤墜樓亡

川普新內閣成員可能名單一覽　蓬佩奧、盧比歐入列

大馬7月大男嬰被保母「放進搖籃」哄睡後暴斃！

妻子上拍賣網站「49元買到房」！尪以為詐騙電話直接掛了

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

工程師一天6餐過胖又中風　醫教3招對抗「假性飢餓」

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

習近平會見馬來西亞首相　稱共同反對保護主義

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

國際熱門新聞

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

紡織廠老董捐200多輛救災車　送烏克蘭前線救大兵

不准色色　川普上任A片產業遭終結？

27歲女歌手陳屍水溝！　遭搶匪丟包路邊等死

印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

幾內亞高官大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

跳傘教練慘死！傘沒開「83F高墜崖重摔」

美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

更多熱門

相關新聞

獨步全球！澳洲將立法禁止「16歲⬇」用社群

獨步全球！澳洲將立法禁止「16歲⬇」用社群

隨著社群媒體與短影音平台興起，外界擔憂一旦過度使用，恐將對未滿18歲的青少年與兒童造成危害。對此，澳洲政府今（7）日透露，未來將訂立新法，禁止未滿16歲青少年使用任何社群媒體，減輕社群媒體對心靈健康所造成的危害，業者違法可處最高100萬美元（約新台幣3225萬1450元）。

共同守護破碎的心　雲林司法保護醫療關懷聯盟啟動

共同守護破碎的心　雲林司法保護醫療關懷聯盟啟動

川普上回差點禁TikTok助他返白宮

川普上回差點禁TikTok助他返白宮

soda n'cream推出Charm Up潮鞋Bar與DIY手作Dessert Bar

soda n'cream推出Charm Up潮鞋Bar與DIY手作Dessert Bar

館長辱吳宗憲「吃X」　登判決書道歉廢棄

館長辱吳宗憲「吃X」　登判決書道歉廢棄

關鍵字：

社群媒體兒童禁止澳洲法律

讀者迴響

熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

再轟雲端發票抽獎作弊　　Cheap：黑掉稅金無恥

表面看不出「難搞星座」Top 3

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

葛斯齊開戰王定宇

桃機最大規模招考72人「起薪最高7.7萬元」　下月公告甄選簡章

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面