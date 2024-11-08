快訊／《角頭》李振豪慘了！拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

▲電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，因拐賣人口到柬埔寨，判刑18年定讞。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，勾結詐騙集團以高薪工作為餌，將數十名台籍男女當成「豬仔」，拐賣到柬埔寨。一二審均將他判刑18年，案經上訴，最高法院第三審8日駁回上訴，全案定讞。李男還有另案在法院中，未來刑度還會再增加。

判決指出，李振豪原台北市中山區經營酒店，但因受新冠肺炎疫情衝擊、生意不好，他見手下小弟仲介台灣人到柬埔寨工作、按人頭抽佣很好賺，心動插手經營。正好另一夥在台物色「豬仔」的男子林晉宇等人，與先前合作的人蛇集團鬧翻，二批人一拍即合，林男在2022年2月起帶槍投靠李男所屬人蛇集團，並聽從李男指揮。

李男等人以台北市林森北路某大樓7樓為據點，打出海外高薪工作為幌子，誘騙想要求職的年輕人到柬埔寨，並將這批人賣給詐騙集團工作。李男負責以電話聯繫位在柬埔寨、暱稱「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」的詐騙集團人員，向對方收取每隻「豬仔」美金17,000元至18,000元不等之價格。另外他也指揮分工台灣的成員，有人擔任會計，有人負責「豬仔」辦護照、訂機票事宜，有人負責帶「豬仔」前往醫院進行出國前之PCR核酸檢測，有人負責押機、帶「豬仔」到柬埔寨機場接應後交付予柬埔寨買方。

總計從2022年2月到5月止，李男的人蛇集團騙走數十人到柬埔寨，這些遭騙的「豬仔」發現真相後，有人透過在台的家人付出大筆贖金，有人找上我國駐胡志明市辦事處求救，有人透過臉書向柬埔寨西港省官員求救，還有一個被害人自行從倉庫逃脫後，經西港當地台商發現，由台商救援返台。我國檢警單位從當年5月到7月陸續逮捕李振豪等9人到案，並分2波對李男等人提起公訴。

本次定讞的案件為第一波起訴案件，共計19名被害人，其中有4人到柬埔寨後就自行返台，另外15人則進入詐騙集團內工作，之後透過各種管道逃回台灣。一二審法院均認為李男惡性重大，重判有期徒刑18年；另外同案被告也遭判刑9年到16年半不等刑期。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

至於第二波起訴部分，共計30名被害人，本案李男也是一、二審均遭重判18年有期徒刑，目前案件仍在最高法院審理中。