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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝點名雲豹能源炒股　李彥秀籲：用具體行動掃除綠能蟑螂

▲▼經濟部長郭智輝 聯訪 立法院經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

雲豹能源被經濟部長郭智輝點名「炒股」，儘管雲豹能源喊冤，郭智輝7日加碼指出，6月媒體登載雲豹說輝達需要100億度綠電消息之後，股票大漲1倍，這可受公評。對此，國民黨立委李彥秀表示，郭智輝無疑狠踩了民進黨的痛腳，捅了綠能盤根錯節利益關係的「馬蜂窩」，身為中華民國的經濟部長，不要只有嘴巴說說，請用具體行動掃除綠能蟑螂。

李彥秀說明，證交法第一五五條第一項第五款規定「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，可處七年以下有期刑」，郭智輝在國會殿堂，公開指控雲豹能源放消息炒股，不能只是嘴巴說說，應該立刻將相關事證移送檢調與金管會，相關單位也應該啟動調查。

李彥秀提到，郭智輝之前才因為「郭董上身」而公開道歉，郭智輝又忘記自己早已不是「董事長」，昨天郭智輝痛批雲豹能源炒股，台股大漲超過200點，雲豹能源卻一度暴跌8%，如果郭智輝拿不出具體證據，只是憑個人感覺的判斷，可能也會遭到「意圖影響股市」的批評。

李彥秀說，台鹽綠能弊案，雲豹能源炒股疑雲，外國綠能業者更指控，來台投資竟得找保鑣，赴約前要到警察局備案，痛批台灣從根裡就爛透的綠能環境，使得很多國際開發商都已放棄台灣市場，這些恐怕都是冰山的一角，郭智輝無疑狠踩了民進黨的痛腳，捅了綠能盤根錯節利益關係的「馬蜂窩」，身為中華民國的經濟部長，不要只有嘴巴說說，請用具體行動掃除綠能蟑螂。
 

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