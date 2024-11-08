川普勝選感謝的「蘇西」是誰？默默當幕後功臣　出任幕僚長呼聲高

▲蘇西（左）出任川普白宮幕僚長呼聲高。（圖／美聯社／達志影像）

圖文／CTWANT

2024年美國總統大選日前落幕，共和黨總統候選人川普在開票之夜提前自行宣布當選，他在致詞時特別向競選團隊中的2人致謝，第一個念到的名字是「蘇西」。美國民眾對於蘇西相當陌生，因為她極少露臉，但這號人物對川普很重要，蘇西也被視為白宮幕僚長熱門人選。

蘇西‧懷爾斯（Susie Wiles）是川普的競選經理，媒體之前稱懷爾斯是川普擁有的一項「祕密武器」，將在關鍵搖擺州的競選活動中，為川普發揮重要作用。

川普在開票之夜致詞時提到，「蘇西喜歡待在幕後。讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。」川普還補充「蘇西這次不會再待在幕後了。」

▲蘇西‧懷爾斯（Susie Wiles）是川普的競選經理。（圖／美聯社／達志）

蘇西在政壇享有「求生大師」名號。2016年蘇西投效川普團隊至今，輔佐他打了3次總統大選。蘇西對川普極為忠誠，美國政治新聞網媒Politico評論她是川普「最重要的顧問」。

2019年蘇西在佛州擔任川普2020年連任競選顧問，因涉及迪尚特行賄疑雲的資料外洩，遭迪尚特火大開除，迪尚特還向川普施壓，讓共和黨把她從地方黨部解職，蘇西陷入職涯低潮。

2020年川普大選失敗後，川普又重新聘請蘇西擔任高級顧問，並請她出任了川普領導的政治行動委員會「拯救美國領導力PAC」的執行長。

川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）先前受訪曾說：「蘇西專心致志為我父親盡其所能，不為賺錢，不為獲得媒體青睞，也不為博取戰功，而是盡一切努力為我父親而戰。」

雖然蘇西通常處於幕後，但她上週在社群X上發表了一篇文章，這是她近兩年來的第一篇文，她為川普辯護，反對億萬富翁馬克庫班的言論，庫班指稱川普身邊通常沒有「堅強、聰明的女性」。

蘇西發文表示：「有人告訴我@mcuban需要幫助識別總統周圍堅強而聰明的女性。好了，我們到了！我很榮幸能領導這場競選。」這是她自2023年2月以來在X上的第一篇貼文，同時也提到，川普過渡政策主席琳達‧麥馬洪（Linda McMahon）和共和黨全國委員會聯合主席勞拉‧川普（Lara Trump）的努力。

延伸閱讀

▸ 男團選秀藝人爆「性侵少女」 現況曝光！餐廳打工月收2萬

▸ 被房仲同事詐騙350萬 她花5年終還完債：今天重新出發

▸ 51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」 DNA鑑定證實：是親生的