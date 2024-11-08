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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平將出席APEC及G20領袖峰會　拜登卸任前或再次雙邊會面

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平與美國總統拜登先後宣佈參加APEC及G20峰會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華社》今（8）日以快訊方式宣佈，大陸國家主席習近平將於13日至16日訪問祕魯利馬，出席亞太經合會組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議，並對祕魯進行國事訪問。會議結束後，習近平也將直接轉場，前往巴西里約，參加G20第十九次領袖峰會，並對巴西進行國事訪問。

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲大陸國家主習近平。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，美東當地時間11月7日，白宮發表聲明稱，拜登將於11月14日至16日訪問祕魯，參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。聲明還表示，拜登將於11月17日至19日訪問巴西馬瑙斯和里約熱內盧，並將在二十國集團（G20）領導人峰會期間與巴西總統盧拉舉行會晤。

美國總統大選結束後，接替拜登成為民主黨候選人的賀錦麗輸給前總統川普，而川普將於2025年1月20日正式宣佈就職。也就是說，排除拜登「突襲式」訪問大陸的可能性後，本屆APEC和G20峰會，將會是現拜登任內與習近平面對面雙邊會談的「最後一舞」。

據了解，習拜兩人在中美關係陷入困境時，曾於2022年底的G20峇里島峰會舉辦之際，上演「破冰」會談，結束兩國領袖三年未曾面對面會晤的情況。此外，兩人還在峇里島峰會上就「台灣問題」、「管控分歧」等議題交換意見，成為目前中美關係的立基點之一。

在川普上任前，習近平和拜登在今（2024）年最後的兩場大型國際舞台上，會出現如何的互動，外界仍持續關注。
 

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