偷吃同劇人妻挨告！已婚男星身分曝光　妻愛情長跑10年遭背叛

▲王姓演員偷吃同劇已婚女演員，遭人夫告上法院，判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

一名已婚王姓男演員外遇同劇人妻演員，2人趁著下戲空檔在車上擁抱親吻，並上旅館開房4次，甚至互傳自慰影片調情，遭女演員老公發現後一狀告上法院，並判決王男應賠償30萬元。據了解，王姓男演員是婚禮主持人起家，之後轉戰演藝圈，曾演出八點檔本土劇以及古裝台語單元劇等電視劇。

44歲的王姓演員是婚禮主持人起家，主持經歷23年，擅長模仿、幽默風趣，曾被媒體封為LV級婚禮主持人，一場婚禮主持要價4萬元，之後更跨足演藝圈開始在八點檔本土劇客串，多次演出台語單元劇等，還曾上過綜藝節目和羅志祥互尬演技，臉書自介表示自己正朝專業演員邁進。

王姓演員2019年與愛情長跑10年的女友結婚，2022年老婆懷孕生下兒子，王姓男演員經常在臉書、IG曬出一家三口出遊合照，營造出愛家好男人的形象，就連新聞曝光當天，王男都還在IG分享帶娃短片，如今爆出外遇同劇女演員，愛家形象一夕破滅。而王姓男演員的妻子也怒告女演員侵害配偶權，求償100萬元，訴訟仍在進行中，對此《東森新媒體ETtoday》致電王姓演員，但他手機關機無法聯繫上，傳訊臉書及IG也未回應。