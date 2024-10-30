女會計通姦董座生子！和正宮同住14年還晉身董事　爭產鬧翻挨告

▲已婚董座偷吃女會計，生下私生子後還帶母子倆回家和正宮同居。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名機電產業董座偷吃女會計，不僅讓她懷孕生子，還把母子倆帶回家和正宮、3名子女同居14年，小三也長期以妻子自居，和董座一同打拼事業，晉身為公司董事和大陸公司總經理，和正宮、正宮孩子平分股權。正宮為家庭長期隱忍，雙方仍因爭產等問題爆發衝突，董座憤而和小三搬離家同居，正宮則對小三提告求償250萬元。高雄地院審理，法官判定小三侵害配偶權，要賠30萬元。

正宮主張，她和丈夫結婚至今已50年，共同育有3名子女，不料約在結婚第10年時，年約23歲的小三來公司擔任會計，竟利用職便和丈夫通姦，還生下一名私生子，由丈夫在出生同年認領。1993年間，小三更是帶著小孩搬進她家，和他們夫妻倆、3個孩子共同居住了14年。

正宮說，小三和她的丈夫在大陸出雙入對，她的3個孩子成年後，其中2個陸續在大陸舉辦婚禮，小三卻以丈夫配偶自居，想以主婚人身分上台，還百般阻擾她參加婚禮，又多次慫恿丈夫奪回他們夫妻倆共同經營的家族企業，導致他們發生衝突、家庭失和，丈夫隨即搬走，小三也跟著搬過去同居。小三又在2021年10月21日和她及孩子發生家暴和恐嚇案件，警詢時小三自承「我是另一個妻子」，可見兩人並非只是事業夥伴。

正宮指出，丈夫和小三目前仍同住在工廠宿舍，長年來一起出遊，至今仍持續侵害她的配偶權，她長期忍受精神痛苦，從未原諒過小三，只是為了家庭和子女忍耐，依法對小三求償250萬元。

▲在正宮子女的婚宴上，董座帶著小三敬酒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

全案審理時，小三表示確有和人夫生小孩、也有和他們全家同居，但都已是10多年前的事，早就超過法律追溯時效。她目前和人夫只是事業夥伴，雖會陪同人夫前往大陸地區工作，或至今仍一起參加國外慈濟活動，但只是為了公事和信仰活動。人夫雖在2021年間搬離住處，但她是因為擔心人夫年歲已高，不適合獨居，才搬進去分房居住，何況這間房子她也有3分之1持分，有權利使用，並無侵權。

不過正宮的小兒子證稱，小時候他就被迫叫小三阿姨，2005年間他到大陸機電公司工作，和父親、小三同住在台幹宿舍，因為淋浴間是共有的，排隊洗澡時都會看他倆共同出入、洗澡，小三在大陸自稱「○太太」，他結婚時，小三不僅想參加，還要求他太太叫她「二媽」，即便因為舅舅反對無法當主婚人，父親仍帶著小三到處敬酒，而他姊姊結婚時，喜帖上甚至印著小三的名字，小三還要父親叫母親別出席婚宴。

法官認為，董座和小三無論參加年節家族聚會、慈濟活動，合照中小三幾乎都站在董座身邊，可見自認為家族成員，親朋好友也不會認為小三僅是人夫的同事或友人，且至今小三仍以人夫妻子自居、同居、共同前往大陸地區等情，已侵害配偶權，審酌正宮目前約73歲，婚後在丈夫經營的公司擔任副總，小三約63歲，2008年起分別成為2家公司的董事和總經理，年收約69萬餘元，判她要陪正宮30萬元。可上訴。