OnlyFans網紅「下體磨槓鈴」拍片遭炎上！　她再甩翹臀回應酸民

▲莎拉整個人跨坐在舉重桿上,以「下體摩擦」進行訓練。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

巴西OnlyFans情色網紅莎拉(Sarah Caus)近日在網路上分享了一段健身房影片,影片中她整個人跨坐在舉重桿上,以「下體摩擦」進行訓練。此舉立即引發熱議,並遭到專業健身人士的嚴厲批評。

綜合外媒報導,OnlyFans網紅莎拉經常到健身房健身,不僅是為了保持火辣身材,也常常將運動過程當作吸睛的內容素材,她總是穿著緊身服裝,展現曲線,以便隨時錄製影片。然而,這次的影片引發抨擊。

在莎拉上傳的影片中,可以看到她在健身房內跨坐在舉重桿上,並以下體來回磨蹭,這段影片一經上傳就吸引了大量關注,並讓許多健身人士相當反感。美國知名健身網紅史沃爾(Joey Swoll)更是直言,「這真是噁心到極點!」

This is absolutely DISGUSTING to do and post. Gyms need to start kicking people out for this! pic.twitter.com/fmPgSVYoC8