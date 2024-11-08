OnlyFans網紅「下體磨槓鈴」拍片遭炎上！　她再甩翹臀回應酸民

▲莎拉整個人跨坐在舉重桿上，以「下體摩擦」進行訓練。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴西OnlyFans情色網紅莎拉（Sarah Caus）近日在網路上分享了一段健身房影片，影片中她整個人跨坐在舉重桿上，以「下體摩擦」進行訓練。此舉立即引發熱議，並遭到專業健身人士的嚴厲批評。

綜合外媒報導，OnlyFans網紅莎拉經常到健身房健身，不僅是為了保持火辣身材，也常常將運動過程當作吸睛的內容素材，她總是穿著緊身服裝，展現曲線，以便隨時錄製影片。然而，這次的影片引發抨擊。

在莎拉上傳的影片中，可以看到她在健身房內跨坐在舉重桿上，並以下體來回磨蹭，這段影片一經上傳就吸引了大量關注，並讓許多健身人士相當反感。美國知名健身網紅史沃爾（Joey Swoll）更是直言，「這真是噁心到極點！」

This is absolutely DISGUSTING to do and post. Gyms need to start kicking people out for this! pic.twitter.com/fmPgSVYoC8 — Joey Swoll (@TheJoeySwoll) November 5, 2024

史沃爾指出：「這是我看過的健身房影片裡，最讓人不舒服的一次！」他呼籲健身房應該更加重視這類不當行為，並將這樣的人驅逐。

他還認為，莎拉這類影片是為了增加她在OnlyFans上的粉絲數，並稱自己並不反對她透過吸引關注來賺錢，「但這應該在家裡進行，而不是在公共健身房裡。」

▲▼莎拉在健身房的穿著相當大膽。（圖／翻攝自X）



此外，其他健身愛好者也跟進拍攝了模仿影片，嘲諷她的行為，批評這種摩擦行為可能會弄髒或污染器材，缺乏公共意識。有網友直言，「實在無法接受使用這樣的器材」、「這樣的行為竟然無法可管，實在令人失望」、「誰還敢碰那根槓！」

針對史沃爾和網友們的批評，莎拉並未理會，隔天她再次在社交平台X上分享自己在健身房的影片，這次特意展示她的翹臀，並留言「你好啊！酸民們！」