雲端發票抽獎「作弊卻說合法」　　Cheap：黑掉人民稅金有夠無恥

▲財長莊翠雲日前主持雲端發票開獎活動。（圖／翻攝台北國稅局臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雲端發票活動「雲端種樹趣e起集點樹」因4人重複中獎被質疑黑箱作業，讓財政部出面解釋合法且因4人積極參與而有提高中獎率，但目前中獎率難以計算。對此，百萬網紅Cheap表示，「無恥到極點…根本是用精心包裝的話術」。

Cheap於7日發文表示，財政部指出承辦廠商說明抽獎程式未依一般隨機抽奬方式進行，而是採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高積極參與者之中奬率，目前尚難計算其中獎率，讓Cheap痛批「查無不法，有夠無恥」。

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據悉，有網友到活動網頁檢視，發現活動頁面根本沒有提到積極參與者會提高中獎率的說明，痛批「這個很明顯就有鬼了吧」、「只要這四人能夠知道什麼叫『積極參與者』就已經贏在起跑點了」。

Cheap指出，什麼叫做「積極參與者」？還可以這樣偷調權重的喔？ 幾百分億分之一的機率，別裝了啦，調高權重還可以完美的避開小獎，只拿大獎？

他痛批，「無恥到極點…根本是用精心包裝的話術，掩蓋作弊的事實」，並問財政部是誰授權廠商「調權重」，且廠商有沒有告知財政部，又為何一開始不告知有「權重」問題。

▲網紅Cheap。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

Cheap表示，事件爆發後，財政部從頭到尾偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，「不敢公布原始碼、不敢公布偷調了多少，作弊還可以開記者會，大方自然的說我作弊，但一切合法，死不認錯，有夠垃圾。這真的是很嚴重的事情，我們認真繳稅金，然後被這樣黑掉，全國的立委應該不分黨派，把這種黑箱垃圾揪出來」。

網友看完紛紛留言，「明明可以直接拿的卻還是辦了抽獎」、「跟我預期的結果一樣，查無不法」、「沒做弊只是調權重。中文的博大精深」、「可惜他們沒惹到丁特」、「只有少數內部相關人員知道會被調權重，這種根本就是舞弊」、「翻譯：課金玩家機率調高」、「我還以為每張發票被抽中的機率是一樣的，沒想到還可以加權」。