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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄男嬰頭部重創亡！阿嬤曾報案控媳虐孫　複雜家庭背景曝

▲▼急診,救護車,醫學中心,高雄榮總 。（圖／記者許宥孺攝）

▲男嬰昨日下午頭部外傷，被生母送往醫院搶救不治。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區疑似發生兒虐！一名1歲大男嬰在住家頭部重創，送醫搶救不治，生母涉嫌重大，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。事實上，去年男嬰的阿嬤曾報案指出，屢屢看到孫子身上有瘀青，懷疑媳婦虐孫，不過經社會局調查後，發現是男嬰翻身自撞護欄，家暴未成案。

這起案件發生在6日晚間10點多，社會局接獲醫院通報指出，急診室一名吳姓男嬰頭部、顏面、身體有多處傷勢，疑似遭到虐待。社工到醫院了解後，會同警方啟動重大兒虐偵查。

涉嫌施虐的23歲吳女表示，兒子6日下午3點多從床上摔下，才會造成頭部外傷，她發現兒子眼神呆滯且呼吸急促，緊急將他載往醫院就醫，抱進醫院檢查時還有呼吸心跳，但於今日凌晨1點多宣告急救無效。

據悉，吳女在前一段婚姻關係持續時，懷下與現任丈夫的孩子，吳女生下小孩時已與前夫離婚，男嬰也就是法律認定的「非婚生子女」，為方便報戶口，男嬰當時就先從母姓、父不詳。吳女後來與兒子的生父結婚後，兒子也尚未從父姓，沒更改姓氏為李。今年一家三口搬到大社區租屋同住，平日為男嬰主要照顧者，李姓生父則是外出工作。

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲吳母曾被婆婆控訴疑似虐兒。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

而在此次悲劇發生之前，吳女就曾被現任婆婆控訴疑似家暴。婆婆今年3月到派出所報案，指去年11月開始，陸續發現孫子身上有瘀青，不僅她看過好幾次，兒子也曾向她表示，看到小孩全身是傷，雖然她和兒子都沒有目擊過媳婦虐兒，但仍懷疑媳婦施虐。

警方受理報案後，通報社會局進一步調查，事後查出是男嬰翻身時，臉部撞到護欄導致出現瘀傷，因此家暴案不成立，僅能說是疏忽。

社會局查出，吳女在2023年7月曾因家庭經濟不穩定向社會局求助，並被列為脆弱家庭，社會局提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務。社會局強調，將配合檢警調查，並對傷害者提獨立告訴。

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