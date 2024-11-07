一堆男生慫恿「戴隱形眼鏡比較正」　妹子怒：桃花從沒斷過

▲原PO不爽同事要她改戴隱形眼鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼不戴隱眼？」一名妹子反感直呼，她習慣戴眼鏡，但認識的男同事總是要她改戴隱形眼鏡，認為會比較好看，一番話讓原PO狂翻白眼，她自認會穿搭且桃花不斷，根本不需靠隱形眼鏡來加持。文章曝光後，底下網友也秒懂，「好看的眼鏡也是裝飾品的一種」。

一位女網友在Dcard表示，她近視超過500度，並且有中度散光，眼睛容易乾燥刺痛，因此醫生並不建議她戴隱形眼鏡，除非要運動，不然平常完全不會戴隱眼。

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然而出社會後，原PO困擾直呼，「一堆人...尤其是男生，總是一而再、再而三叫我戴隱眼」，認為戴眼鏡不好看，甚至挖出她沒戴眼鏡的照片，強調這樣比較好看。好笑的是，講這些話的男性明明自己也戴眼鏡。

對此，原PO無法苟同直呼，她會穿搭又會化妝，且身邊桃花都沒斷過，代表長得應該不差，因此不想為了追求更完美，而做出一些傷害自己身體的事。

原PO也直球表示，「這麼希望我不要戴隱眼，乾脆出錢讓我去作雷射啊，真的不用整間辦公室的男性...每個都跑來跟我說叫我戴隱眼欸，我超問號？」

底下網友熱議，「妳只需要回：關你屁事」、「可以玩笑回答，戴眼鏡是為了遮住光芒」、「戴普通眼鏡的女生最有氣質了，看一個暈一個」、「一堆男的都這樣，超討厭的」、「我自己戴是為了拍照好看，不是為了取悅誰」、「記得國中有次拿掉眼鏡，結果被說『妳還是戴起來好了...』覺得這句更傷人」、「好看的眼鏡也是裝飾品的一種」。