「肉感我更想吃」D奶人妻和男同事狂聊色　夫崩潰急驗兒DNA



▲人夫發現懷孕的新婚妻子出軌男同事，崩潰去驗小孩DNA。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台北一名人夫和女友小美(化名)交往3年多登記結婚，婚後兩人感情融洽，人夫也對小美疼愛有加，不料同年小美懷孕，人夫卻發現她從婚前，就和南部分公司男同事長期有情色對話，包含「心肝會搖嗎」、「去廁所拍胸部給我看」等語，男同事也頻頻約小美見面實戰，讓人夫懷疑小美肚裡的孩子不是他的，花4萬5做親子鑑定後，又提告對男同事求償50萬元。台南地院審理，判男同事侵害配偶權，要賠20萬元。

人夫表示，他和小美同居交往時期，小美到台北某公司人事部任職，在公司群組結識台南廠的同事小王，在小美婚前婚後，兩人都有諸多情色互動，小王不僅邀約小美性交，還索討裸照，更提醒小美要刪除這些對話，並在得知小美打算離職時，討論兩人如何見面激戰，並約好離職後繼續聊色。

人夫拿出小王和小美的訊息證據，在他和小美辦婚宴及登記期間，小王就傳送「我要吃心肝」、「那就X肚子了」、「那屁股翹高呢？」，婚後更有「我要吃妳」、「肉感我更想吃」、「妳說變胖，那胸圍變多少了」、「我怎麼看都覺得Ｄ啊」、「好想吸」、「我說照片，是想要露點的」、「我跟同事合買了一個壯陽藥…我想約心肝試一下」、「我們之間其實誰上去誰下來應該不會計較才是」等語。

而後，小王聽聞小美將離職，更邀約「其中一個要離職前一定要見面一次」、「可以在床上騷一些」、「心肝會搖嗎」、「去廁所拍胸部給我看」、「心肝有沒有一種可能，員工旅遊我們一起去，然後一起住外面？」、「阿要去廁所直播給我看了嗎」，對話同月小美發現自己懷孕，人夫也發現兩人姦情，精神大受打擊，花了4萬5千元去做親子鑑定，幸而小孩還是他的，另人夫也對小王提告求償50萬元。

全案審理時，小王辯稱2人只是互傳訊息，但未實際見面，他也沒收過小美的裸照，既然人夫能拿到他和小美的訊息證據，可見夫妻關係良好，他懷疑自己遭小美設局陷害。

不過法官認為，小王傳送的LINE對話已侵害配偶權，不論他和小美是否見面都不影響，判他要賠20萬元。可上訴。