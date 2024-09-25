隱眼大廠主管強吻揉胸女下屬！8個月性騷3人　380萬年薪沒了

▲隱形眼鏡大廠劉姓主管強吻襲胸女下屬，遭判刑10月還慘丟飯碗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

隱形眼鏡大廠一名劉姓高階主管，入職不到8個月就遭3名女員工申訴性騷擾，不僅伸鹹豬手摸肩揉背，還要女同事「用身體與他建立良好關係」，其中1名女下屬更遭劉男襲胸強吻，公司介入調查後火速解僱劉男。劉男不滿遭開除，提起確認僱傭關係訴訟，追討每月29萬元高薪，但法院審理後，認為公司解僱有理，駁回劉之訴，可上訴。

判決指出，劉男2022年4月入職擔任該公司最高業務主管，年薪380萬，內部層級甚高，卻在任職不到8個月遭3位女員工提出性騷擾申訴。但劉男矢口否認犯行，被解僱後反控公司未給予他適當的救濟途徑，單方面終止勞動契約，顯然不符合解僱最後手段性，要求公司應給付他自112年4月18日起至復職日止，每月薪資29萬2310元及勞工退休金。

公司主張，2022年11月18日劉男在上班時間，邀約下屬A女外出討論工作，結束後劉男卻突然強行擁抱親吻A女，嚇得她立即拒絕掙脫，沒想到劉男竟尾隨她到停車場，並自行進入車內，將A女壓住強吻其嘴巴、頸部、胸部，還伸手撫摸胸部、大腿、下體等私密部位，A女不堪受辱憤而提告，法院審理後依強制猥褻罪，處劉男有期徒刑10月，緩刑2年。

此外，公司展開性騷擾委員會調查後，發現劉男經常要求下屬下班後參加聚餐，並強制續攤至凌晨12時，過程中故意靠近B女伸出鹹豬手，另名員工C女也表示曾遭劉男撫摸肩膀、背部，劉男甚至對女性同仁說，他有影響同仁去留的決策權，建議女同事利用自己的身體與他建立良好的關係。

性騷擾委員會議認定，劉男利用最高主管權勢，對員工所為不當行為與言論，以違反公司反騷擾政策與商業行為準則等相關規範，無法繼續勝任該工作，2023年4月7日發出資遣通知，並未違反解僱最後手段性。

台北地院審理認為，劉男身為高階主管，到職不到8個月即遭3名女員工申訴，其行為已對女性員工造成敵意性、冒犯性工作環境，符合勞基法第11條第5款「對於所擔任之工作確不能勝任」情事，判決將劉男訴訟駁回，全案仍可上訴。