警界宮鬥劇！刑事局2警官摩鐵叫傳播妹　中投2警半途赴約也慘了



▲圖為刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

警政署10月底接獲內部檢舉，指稱刑事局位於台中的電偵大隊偵二隊的2名偵查正、台中市警局第六分局偵查隊長及南投縣仁愛分局警員涉入不正當場所飲酒作樂，且外叫傳播妹助興，刑事局督訊科證實，涉參加聚會的電偵二隊陳姓、徐姓偵查正已調整職務被拉回台北電偵一隊服務，行政處分則待召開考績人評會後議處，由於官警聚會地點是在台中西屯區市政北七路的汽車旅館，之前曾是詐團的水房辦公室，當天參加聚餐的業者是否有黑幫、詐團背景則尚待調查。



警界傳出，早在上週，中部警界就知悉有同仁透過內部檢舉向警政署舉報上述官警涉足不正當場所及招來傳播妹陪喝，但檢局內容點名涉案的電偵二隊警官「需要調職」加上台中刑事警察人員也將面臨「六年條款」人事異動，台中南投警界盛傳，吃這場飯的台中、南投官警無端捲入刑事局官警調動的內鬥檢舉。

這場聚會包含台中市第六分局偵查隊隊長、刑事局電偵二隊陳姓、徐姓偵查正、南投縣仁愛分局警員參加，檢舉函指控上述官警疑白吃白喝接受業者招待、甚至外叫傳播妹到場倒酒助興。

刑事局督訊科回應表示：10月17日刑事局徐姓、陳姓2名偵查正與台中市六分局偵查隊長、南投仁愛分局警員到上址消費，遭民眾檢舉有酒後言行不妥當等情，刑事局督察單位調查，訪談汽車旅館業者，業者表示現場沒有言行不當或暴力行為，現場無衝突發生。

但關鍵則在於當天主揪友人是否有詐團或黑幫背景，加上聚餐地點曾為詐團水房辦公室啟人疑竇，後續相關疑點則有待刑事局督察系統釐清。

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