台南女開瑞典坦克公然逆向！駕駛堅持不讓...她一路倒退嚕超糗

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中1名女子駕駛VOLVO小客車，28日沿中西區大同路一段逆向行駛，正好正面遇到網友所駕車輛，網友堅持不讓道，逼得該名女子只好一直倒退嚕，直到順向車道有間隔才駛入，台南市警一分局指出，本案已接獲民眾檢舉，依法開單舉發。

▲這輛小客車沿中西區大同路一段逆向行駛，駕駛堅持不讓道，逼得該違規車只好倒退嚕。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

網友所PＯ的畫面中，只見1部小客車正大光明逆向行駛，被網友車輛擋住，該名女駕駛見網友堅持不讓車，她無法前行，只好倒退嚕一段距離要讓網友右側超車讓她通行，但網友不吃她這一套，就一退一進，往前行駛停在女子車頭前繼續等待，該女子數度倒退嚕，見網友堅持不讓道，只好利用順向車道來車有間隔時，才駛入順向車道，網友才往前駛離，並將該女駕駛逆向行車影片PO網分享。

台南市警一分局交通組長黃文村指出，有關本案民眾po網反映交通違規一案，經檢視本案影像資料，該車輛係違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，依法可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；經查該車輛目前已有民眾網路檢舉交通違規，後續由一分局審核後，依違規事實製單舉發。

第一分局呼籲汽機車駕駛人，上下班尖峰時段行車務必遵守交通規則，切勿任意駛入來車道，以維護其他用路人安全。