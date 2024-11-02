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警官夫妻萬聖節Cosplay「柯文哲上銬」　影響警譽夫遭記申誡

記者林東良／台南報導

台南一對警官夫妻在萬聖節期間穿著警察制服，與年幼孩子Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」的畫面，妻子還將照片PO上網路社群，結果引起軒然大波，網友指責該對警官夫妻行政不中立，台南警方今（2）日將丈夫記申誡處分。

▲台南有對警官夫妻，被控在萬聖節期間穿著警察制服，與幼兒Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」的畫面，並PO上網路社群引起軒然大波。。（圖／翻攝自網路平台）

▲台南警官夫妻萬聖節期間穿著警察制服，與幼兒Cosplay柯文哲上銬畫面，被網友炎上。（圖／ETtoday資料照，記者黃克翔攝）

台南市警局指出，此PO文係請育嬰假的警大服務之妻子所PO，先生根本不知情，在獲知此事後馬上請妻子刪文下架，連帳號都移除，但仍被民眾質疑警官行政不中立，也影響警局形象，惟考量此事並非該員所為，督察單位已當場嚴正告誡。

據了解，這對警官夫妻是警察大學正期班畢業，目前在中央警察大學服務的妻子請育嬰假、留職停薪在家帶小孩，先生在台南市警局任職偵查員，一家人都住在台南。

日前夫妻倆為了萬聖節應景，與孩子玩Cosplay，讓孩子套黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，由夫妻2人穿警察制服，Cosplay上銬畫面，而妻子在丈夫不知情的情況下，將「上銬照」PO上網，未料引起軒然大波，許多網友直指這是模擬「阿北上銬」的畫面，網友除肉搜出該PO文的警察妻子身分外，並猛烈抨擊這對警察夫妻行政不中立。

台南市警局1日獲悉此事後，除通報警大外，督察人員並將正在上班警察丈夫進行調查，此時丈夫才知妻子將與孩子玩萬聖節Cosplay的「上銬照」PO網，急忙通知妻子刪文下架及移除帳號，但PO文雖刪除，但相關照片已被網友瘋傳來不及止血。

台南市警局及警大也同步處理此事，儘可能向網路社群平台「道德」請求下架轉PO的相關資照，台南市警局私下也表示，此事只能盡力幫忙處理，但不可能完全能移除相關資照。

台南市警局指出，警局刑警大隊某偵查員與其妻子，因萬聖節活動於10月31日在社群媒體發布渠等著制服角色扮演相片及言詞，引發瀏覽民眾認為影射某政治人物涉有違反行政中立不佳觀感。案經本局調查了解上述情節，係該偵查員及他任職他警察單位妻子參加其子萬聖節活動，單純構思以角色扮演拍照應景；其妻在未告知下，將相片上傳社群媒體，造成網友討論；惟該員在發現議題造成觀感不佳後，隨即請妻子撤文。

查該員於市警局任職期間表現正常，對於上述情節影響警譽，該員深感抱歉。市警局已針對該員涉影響警譽部分，追究相關違失責任，予以申誡懲處。市警局將持續加強宣導員警言行舉止及網路社群活動，務必謹言慎行並保持行政中立。

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