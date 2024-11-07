男友超愛發限動！「交往後1改變」驚呆她　過來人懂：認真過生活

▲男友交往後開始不發限動，原因超甜。（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

不少人是透過社群APP得知好友的近況，而一名妹子疑惑直呼，「沒在發限動的人過得比較好？」男友就是實際的例子，原本愛發限動，但交往後就不發了，原因是想分享的人就在身邊，因此沒有發文的必要。文章曝光後，網友紛紛回應，「今年真的很少發文，是因為我很認真在過生活！」

一名女網友在Dcard好奇表示，那些幾乎不發限動也沒貼文的人，到底都是怎樣的人，「會被認為這樣是很低調還是生活很無聊？還是根本沒人在乎？」

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原PO接著又說，反觀那一些很愛發IG限動與貼文的人，是否會被朋友們討厭，「或是完全沒有神秘感？」

之所以有這樣的疑惑，原PO解釋，男友其實是很愛發限動的人，但自從與她交往後，就突然不發文了，「因為想分享的人就在身邊所以不會想發」，這理由好像蠻合理的。

底下網友熱議，「以前很常發文是因為一直都在滑手機，今年真的很少發文是因為我很認真在過生活」、「因為沒必要讓別人知道自己在哪裡做什麼」、「跟生活過得好不好有什麼關係？有人喜歡分享生活，有人不喜歡而已」、「我30歲了連IG都沒有」、「曾經我也是到哪玩、吃啥好料發文限動，一開始覺得很充實要讓大家羨慕過得很充實之類的，但後來漸漸發現其實享受當下氣氛比較重要，人生不必有那麼多觀眾」、「發了又會被說炫耀很有錢，有些人都愛看又愛講」。