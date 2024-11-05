很少發文也不發限動「都是怎樣的人？」　網給答案：我自己是不用

▲有些人沒有發布限時動態的習慣。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是臉書還是IG，都可以發布限時動態和一般貼文。近日有網友好奇，不發限動也不發文的人，都是怎麼樣的人呢？是比較低調嗎？沒有在更新動態的人，代表平常生活過得比較好嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「沒在發限動的人過得比較好」為標題發文拋問，平時很少發限時動態，也很少發文的人，都是怎麼樣的人？大家看到這樣的人，會覺得這人很低調？還是覺得這人生活很無聊呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果好友時常發布限時動態和貼文，原PO也好奇，大家會覺得煩？還是會覺得這人沒有神祕感？她接著還透露，男友以前很愛更新動態，但自從和她交往，就不太發布了，而對方是告訴她，因為想分享的人就在身邊，所以現在就不會想要發。

貼文曝光後，有網友便分享很少更新動態的原因，「明哲保身，有一次貼太多旅遊照片，被認識的人看見，以為我很有錢」、「一年只發個一、兩次，就是單純懶惰還要拍照編輯覺得很麻煩」、「以前很常發文是因為一直都在滑手機，今年真的很少發文是因為我很認真在過生活」、「對別人的生活不感興趣，也不想分享自己生活給不是很熟的人，有想分享的事找男友跟家人就好」、「如果我想要對你怎樣，我可以從限動找出你的破綻，所以我自己是不用FB、IG限動」。

還有網友回應，「我覺得這很兩派欸！有些人沒什麼在更新動態真的不是生活乏味或沒朋友，就只是單純懶惰或像你男友一樣，你就是他分享的對象呀」、「用IG主要是我很喜歡分享生活、記錄，因為自己很常忘記去過哪裡或做過什麼」。