王家燻羊肉遭爆有蛆「不告了」！老闆被勸4字願讓步：該講的都講了

記者閔文昱／綜合報導

台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」近日遭網友指控，他們販售的冷凍羊肉爐中的羊肉塊竟覆蓋大量蛆蟲，但是他們查看照片後，發現跟自家販售的羊肉完全不同，認為對方是不實爆料，要求女網友限期公開道歉，否則將提告，不料遭女網友反嗆「要告就快告」，雙方僵持不下。對此，王家燻羊肉老闆王錦泰最新回應指出，決定不告了。

一名周姓女消費者在網路上指控，她11月1日購買了12份羊肉爐，並於當日下午將冷藏包裝的羊肉爐帶回台中分送給朋友，沒想到朋友隔天（2日）用餐時發現羊肉塊上竟然出現蛆蟲，並將畫面回傳。為此，她也將此事PO網公開，痛批店家的產品品質有問題。

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▲台南名店被投訴羊肉爐肉塊有蛆，店家、消費者隔空互相抱怨。（圖／當事人提供，下同）

消息曝光後，「王家燻羊肉」的老闆王錦泰隨即出面否認，表示照片中的肉塊與自家產品無關，不實指控已經嚴重影響店家的名譽，要求周女在一周內公開道歉，否則將採取法律行動，另外也呼籲周小姐將問題產品帶回店內進行比對，若證實為店家疏失，將會負責到底。

不過，周女事後回應，自己不會道歉，且她們才是受害者，怎麼會是她們道歉，「店家要告就快告，這樣才能讓相關單位盡速蒐證」，要求店家正視食品衛生問題。

面對雙方態度僵持不下，王錦泰7日接受媒體訪問時，無奈表示願意讓步，因為該講的都講了，至於提告的部分，身邊不少人都勸他「忍氣求財」，尤其他妻子更不希望他提告，他認為問心無愧就好，好好做生意，對於提告部分會保留。目前，當事人也已將沒吃的兩包羊肉爐以及問題肉塊全送當地或台中市衛生局處理。