　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王家燻羊肉遭爆有蛆「不告了」！老闆被勸4字願讓步：該講的都講了

記者閔文昱／綜合報導 

台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」近日遭網友指控，他們販售的冷凍羊肉爐中的羊肉塊竟覆蓋大量蛆蟲，但是他們查看照片後，發現跟自家販售的羊肉完全不同，認為對方是不實爆料，要求女網友限期公開道歉，否則將提告，不料遭女網友反嗆「要告就快告」，雙方僵持不下。對此，王家燻羊肉老闆王錦泰最新回應指出，決定不告了。

一名周姓女消費者在網路上指控，她11月1日購買了12份羊肉爐，並於當日下午將冷藏包裝的羊肉爐帶回台中分送給朋友，沒想到朋友隔天（2日）用餐時發現羊肉塊上竟然出現蛆蟲，並將畫面回傳。為此，她也將此事PO網公開，痛批店家的產品品質有問題。

▲▲台南名店被投訴羊肉爐肉塊有蛆，店家、消費者隔空互相抱怨，現在關鍵友人、吃到問題肉的民眾發聲，表示將把商品送衛生局。（圖／當事人提供）。（圖／當事人提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南名店被投訴羊肉爐肉塊有蛆，店家、消費者隔空互相抱怨。（圖／當事人提供，下同）

消息曝光後，「王家燻羊肉」的老闆王錦泰隨即出面否認，表示照片中的肉塊與自家產品無關，不實指控已經嚴重影響店家的名譽，要求周女在一周內公開道歉，否則將採取法律行動，另外也呼籲周小姐將問題產品帶回店內進行比對，若證實為店家疏失，將會負責到底。

不過，周女事後回應，自己不會道歉，且她們才是受害者，怎麼會是她們道歉，「店家要告就快告，這樣才能讓相關單位盡速蒐證」，要求店家正視食品衛生問題。

▲羊肉爐。（圖／當事人提供）

面對雙方態度僵持不下，王錦泰7日接受媒體訪問時，無奈表示願意讓步，因為該講的都講了，至於提告的部分，身邊不少人都勸他「忍氣求財」，尤其他妻子更不希望他提告，他認為問心無愧就好，好好做生意，對於提告部分會保留。目前，當事人也已將沒吃的兩包羊肉爐以及問題肉塊全送當地或台中市衛生局處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／川普當選「道指衝1300點」　特斯拉漲13%
美兒少猥褻犯在台灣　「一路向北」旅遊中！
岳政華開轟攻下兄弟唯一1分　古巴熱身賽7比1勝出
高承睿「場邊沒教練」...球迷怒了！　本人親揭原因
警署證實黑幫介入綠電：已逮76人
爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載
首位被告卻當選的美國總統！川普曾狂言：開除起訴我的檢察官

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王家燻羊肉遭爆有蛆「不告了」！老闆被勸4字願讓步：該講的都講了

立冬「3招開財運大法」曝光　1支筷子放對位置吸貴人、投資好運

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

YouTube又開抓跨區Premium會員！一票「土耳其人」崩潰：被遣返了

老奶奶慶生「想辦脫衣猛男趴」　超狂對話被讚爆：人生無憾

億萬分之一的罕病！漢翔退休女罹「心臟癌」　中國附醫1招滅腫瘤

中年男入冬吃補「脖子、頭皮」狂炸痘　醫警告：2類人恐更糟

李多慧環島突發狀況頻傳！整天淋雨只吃一碗泡麵果腹

台南妹漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」崩潰痛哭！設計師嗆：要告就去告

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

王家燻羊肉遭爆有蛆「不告了」！老闆被勸4字願讓步：該講的都講了

立冬「3招開財運大法」曝光　1支筷子放對位置吸貴人、投資好運

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

YouTube又開抓跨區Premium會員！一票「土耳其人」崩潰：被遣返了

老奶奶慶生「想辦脫衣猛男趴」　超狂對話被讚爆：人生無憾

億萬分之一的罕病！漢翔退休女罹「心臟癌」　中國附醫1招滅腫瘤

中年男入冬吃補「脖子、頭皮」狂炸痘　醫警告：2類人恐更糟

李多慧環島突發狀況頻傳！整天淋雨只吃一碗泡麵果腹

台南妹漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」崩潰痛哭！設計師嗆：要告就去告

現實趕上了故事！《刀劍神域》就在今天成功破關　馬拉松直播將開跑

路透：賀錦麗將發表「承認敗選演說」！

王家燻羊肉遭爆有蛆「不告了」！老闆被勸4字願讓步：該講的都講了

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

川普重返白宮　學者專家對談共和黨完全執政趨勢下的未來走向

國際火線／賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽！

聯電跌不停！手中持股該怎麼辦？　支撐到底在哪裡？反彈後該跑嗎？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

她漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」！設計師嗆：要告就去告

YouTube又開抓跨區Premium！一票「土耳其人」崩潰

立冬3招開財運大法　筷子放對就吸貴人、投資好運

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

李多慧環島突發狀況頻傳！整天淋雨只吃一碗泡麵果腹

月薪11萬「家裡沒礦，能生嗎？」　網見細節全搖頭

德學者：死刑合憲非民主法治國該有的判決

每月給8千「讓女友矯正牙齒」　分手後被逼繼續付

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

更多熱門

相關新聞

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

台南市仁德區中山路1處民宅，6日晚上7時56分許發生火警，3樓處有濃煙竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局仁德消防分隊12車46人前往搶救。

中年男入冬吃補　「脖子、頭皮」狂炸痘

中年男入冬吃補　「脖子、頭皮」狂炸痘

台南市第二屆PBL論壇學生創意解決兩難抉擇

台南市第二屆PBL論壇學生創意解決兩難抉擇

1圖揭國民黨版《財劃法》多離譜　林俊憲：赤裸裸幫執政縣市搶錢

1圖揭國民黨版《財劃法》多離譜　林俊憲：赤裸裸幫執政縣市搶錢

城安建設雙建案　獲美國Fitwel全球最高三星認證

城安建設雙建案　獲美國Fitwel全球最高三星認證

關鍵字：

食品爆料羊肉爐台南網路爭議食品衛生

讀者迴響

熱門新聞

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

台中少婦接孩子　特斯拉被砸成「馬蜂窩」

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

獨／升格奶爸就偷吃同劇人妻　八點檔男星躲4天了

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

即／川普當選「道指衝1300點」特斯拉漲13%

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

綠能業者控黑道威脅找警察沒用　警署：已逮76人

同名亞洲象安樂死！　賀錦麗不祥之兆

美兒少猥褻犯入住桃園商旅！一路向北旅遊中

女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車

更多

最夯影音

更多

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面