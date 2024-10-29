日月潭九蛙疊像原型塑造者　南投藝術家沈政瑩離世

文／中央社

日月潭九蛙疊像實體原型塑造者、南投在地藝術家沈政瑩在水沙連地區有高知名度，水彩及油畫技法熟練，但近年因年事已高長期臥床，26日離世，享壽82歲，南投藝術界人士不捨。

▲日月潭九蛙疊像。（資料照／民眾提供）

「九蛙疊像」是日月潭知名地標，當年將圖稿實體化塑造成九蛙原型的藝術家、前南投縣美術學會常務監事沈政瑩10月26日離世，享壽82歲。南投縣水沙連社區大學講師沈揮勝說，九蛙疊像是景觀師呂兆良原創，並由沈政瑩按圖塑造實體化，長期是日月潭熱門話題。

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民國79年船難事故導致日月潭觀光蕭條，沈揮勝表示，當年管理單位南投縣政府風景區管理所為振興觀光吸引遊客，透過公開徵稿打造亮點，最後由青境公司呂兆良繪製的九蛙疊像圖稿雀屏中選，塑造原型的藝術家就是他的三叔沈政瑩，當年他也幫忙捏了幾下黏土。

九蛙青銅像設在水蛙頭步道終點水面，以強化遊客對「水蛙頭」印象，且最初設計水下基椿和平台，希望讓九蛙銅像在湖中呈半漂浮狀態，但九蛙像完工後，並未在湖中建造基椿，只好暫置岸邊，吸引許多遊客攀爬合照，後來移置湖中，意外成為觀察日月潭水位地標。

沈揮勝說，沈政瑩是家族長輩唯一完成初中學業，更是魚池鄉民國50至70年代藝術發展領航者，水彩及油畫技法熟練，毛筆字及商業用字寫得超棒，在水沙連地區擁有極高知名度，50歲到75歲這段期間也曾在全台各地創作許多壁畫，三叔的離開讓他心痛不捨。