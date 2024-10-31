康芮攪局！日月潭花火音樂會、紅茶文化季延至11／16、17

▲日月潭花火音樂嘉年華首場大型展演，日前吸引2.68萬遊客湧入伊達邵商圈。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風來襲，「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動的花火音樂會和紅茶文化季原定於11月2日及3日舉辦，日月潭國家風景區管理處為確保全體工作（演出）人員與遊客的安全，決定延期至11月16日、17日舉行。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心MeMes>原定於11月2日舉辦，「2024日月潭紅茶文化季原定於11月2日及3日舉辦，最受矚目的是花火音樂會長達480秒的煙火秀；日管處表示，考量康芮颱風路徑動態，對必須先前進場之硬體搭建作業造成影響，為維護舞台搭建工程人員、演出團體及觀眾之安全考量，經審慎評估後作延期決定，希望民眾能見諒。

「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」後續4場次系列活動如下：11月9日「2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」、11月16日「台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心 MeMes>」、11月16日及17日「2024日月潭紅茶文化季」，以及最終場11月23日「NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會」。

日管處提醒，活動期間同步設計多款限定活動，如結合當地的餐飲、住宿及相關觀光遊憩產業，推出「店家優惠活動」，提供「滿額折扣」或「獨家紀念品」等，以及「搭乘（台灣）好行住宿抽好禮」、抽獎最大獎iPhone15、「日月潭-集石享樂趣」、「2024 日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」更多活動資訊，請上活動官網查詢：

https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/