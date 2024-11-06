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「抖音炒股」亂象！財經直播主吸萬名新手購課　老股民：都是嫩韭

▲▼「抖音炒股」亂象。（圖／翻攝自微博）

▲直播主放上自己的投顧執業編號。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音平台近期掀起一股「炒股亂象」，多位財經直播主透過直播形式，向觀眾推薦股票，吸引了數萬股市新手湧入直播間。這些直播主通常會用煽動性語言吸引觀眾，購買高價的投資課程。「抖音安全中心」日前也指出，將打擊這些「非法薦股」帳號。

據《財聯社》報導，抖音直播間的影響力不容小覷，一個有黏性的上萬人直播間，撬動的增量資金，甚至可以碾壓一個普通的遊資大佬。

▲▼「抖音炒股」亂象。（圖／翻攝自微博）

▲抖音財經直播主前20名排行。（圖／翻攝自微博）

根據統計，一些熱門財經直播間的觀看人數，可以達到數十萬甚至上百萬。同花順等股票紛紛漲停，背後就有抖音直播間推手的影子。

許多抖音直播主會在顯眼位置，放上投顧執業編號、所屬公司及風險提示，但在實際操作中，他們往往會通過一些隱晦的營銷話術，如「憋單」等策略，將投顧服務變成薦股行為，誘導觀眾加入社群、進行私人行銷、販賣課程，甚至讓新手投資人「接盤」，這種行為不僅違反了相關法律法規，還可能導致投資者遭受重大損失。

▲「大藍」遭官方封鎖。（圖／翻攝自微博）

▲「大藍」遭官方封鎖。（圖／翻攝自微博）

「抖音安全中心」先前發布的打擊「非法薦股」等非法證券活動的處罰公告提及，帳號「大藍」推薦特定股票，該帳號在今年9月底至10月初期間，多次發布特定股票漲跌預測內容，煽動網友全倉買進某特定股票，「該行為嚴重觸犯法律法規，平台決定無限期封鎖該帳號。」

該公告還指出，最近一個月，抖音累積治理股市相關違規帳號3600多個、違規內容1.5多條，「隨著近期資本市場熱度的上升，平台內非法證券活動增加，如有個別帳號直接號召粉絲，全倉某特定股票，也有少數帳號透過內容暗示、私訊、群聊等形式，發布『解盤』、『送資料』、『加群指導』等導流內容，將使用者誘導到站外進行『非法薦股』或實施詐騙。」

一名分析師指出，從「抖音炒股」爆火這個現象來看，投顧市場需求很大，不過湧進直播間的更多需求是「直接薦股」，「但投顧正規軍不能這麼做，這也是催生直播間薦股的重要原因，不得不直視的是，在這裡跟隨炒股的結果，必然是新手們的一地雞毛，一部分股市新手湧進直播間，無腦跟炒，跟著投顧開啟了『投資之旅』。」

▲▼「抖音炒股」亂象。（圖／翻攝自微博）

▲▼「抖音炒股」亂象。（圖／翻攝自微博）

▲▼「抖音炒股」亂象。（圖／翻攝自微博）

▲ 直播主愛用的行銷話術。（圖／翻攝自微博，上同）

這些直播主的行銷話術大多為，「有沒有聽了我昨天的直播」、「我教大家一個方法怎麼判斷拉長陽」、「你知道今天拉陽線還會阻擋你進攻步伐嗎」、「現在交易的思維要改變」一系列模稜兩可的話，重讀十幾遍，最後是引導留下聯絡方式，加粉絲群，做客戶的轉換。

其中一名直播主的高價課程要價5.96萬元（人民幣，下同），內容為對稀土、化債重組、華為光晶片、華為機器人、華為Mate70雙層OLED屏等，熱門題材的解讀，課程中還包括，教學案例、12大股價戰法、智慧量化指標，以及內部學員交流等內容。

一份報告指出，一名吳姓直播主提供證券投資分析、預測或建議等有償諮詢服務，同時在圈子裡進行網路直播，解答客戶的提問，違法所得達1200萬多元。吳姓主播最終被依法以「非法經營罪」，判處其有期徒刑2年4個月，併處罰金1300萬元，追繳全部違法所得，予以沒收。

相關案件引起陸網熱議，「真正炒股賺到錢的，誰有時間來教你怎麼賺錢啊，家人們，只有窮人才需要你們散戶的幫助」、「要是這麼厲害還不成股神了，還在這直播教學」、「到頭來都是些嫩韭唉」、「都是韭菜，看直播的自己心裡要有數」、「教你賺錢的，都是想賺你的錢」。

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