賓士豪車也難逃法網！「靜桃專案」夜查噪音車　11輛超標當場被罰

▲桃園「靜桃專案」開鍘噪音車，300萬賓士超標15分貝當場開罰。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

桃園市政府環保局聯合桃園警察分局，6日晚間8點至11點間，於南平路同德國中前設立噪音檢測站，展開「靜桃專案」，針對非法改裝、噪音超標的車輛進行攔查，警方派員在周邊噪音車熱點設點攔查，合計檢查19輛車，發現其中11輛車的噪音超標，當場開單告發，並要求後續複驗。

根據桃園分局統計，截至11月初，警方在桃園區各噪音車熱點設點蒐證，並通報環保局進行審查，已移交超過5000件改裝噪音車案件，此外，警政與環保、監理單位合作稽查，在噪音超標的現場舉發將近600件，特別加強深夜10點到清晨6點的查緝力度，力圖遏止改裝噪音車輛夜間擾民，維護市民的安寧生活環境。

桃園分局交通組組長林健祥指出，噪音車輛的危害不僅止於居民生活的干擾，還對交通安全構成威脅，超標的引擎聲和排氣管噪音會引發噪音污染，也會影響駕駛人的注意力，增高事故風險；同時，非法改裝會影響車輛操控和安全性能，進一步威脅駕駛者和其他道路使用者的安全。

「靜桃專案」6日晚間的執行過程中，1輛價值近300萬元的賓士C300因噪音檢測達108分貝，超出標準15分貝，當場開罰3600元；另一輛小貨車音量檢測98分貝，超標5分貝，被罰3000元，整晚噪音超標的違規車輛共計11輛，裁罰金額達32100元。

桃園市警方也鼓勵市民加入檢舉行列，若發現非法改裝或噪音車輛干擾社區，可上傳影像至交通部公路局的「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，或行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，協助警方取締，透過民眾與執法部門的合作，讓噪音改裝車無處可逃，共同守護城市的安寧。

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