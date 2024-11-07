親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

圖文／CTWANT

婚後最怕遇到婆媳問題或姑嫂問題，男生夾在中間也相當為難。一名人夫抱怨，姊姊很幫忙他，但老婆不喜歡姊姊，如今雙方又為了小孩出國念書的事，搞得他裡外不是人，讓他很無奈。

原PO在《靠北婚姻2.0》表示，自己有個比他大10歲的姊姊，單身沒小孩，所以把他當親生小孩疼，多年前創業失敗後欠下一屁股債，曾經連租屋的錢都拿不出手，姊姊只收低於市價的租金，讓他先把債還完，唯一要求就只有要他每天回家跟爸媽吃飯。

原PO透露，父母孝親費、醫藥費和生活支出姊姊全包了，這一切自己心懷感激，可是老婆不知道為什麼一直對姊姊抱有陰謀論，覺得姊姊只是想花錢孝道外包，不喜歡姊姊要求小孩見她要熱情喊姑姑給擁抱、買進口甜點和水果給小孩吃，覺得小孩嘴會變刁或變難養，也抱怨姊姊只送媽補品，不肯分給她吃。

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原PO嘆，原本以為日子總算各自安好，剛好遇到小孩要考大學，姊姊建議考國外大學，願意出一半學費，生活費則要小孩自己去打工賺，不過老婆認為應該要讓小孩專心念書，因此由他去跟姊姊商量學費全出，豈料姊姊聽完怒瞪他們夫妻倆。

原PO說，「我知道一定會有人噴我是姊寶，害老婆受委屈，老婆和我姊姊都是我很重要的家人，我老婆在我生意失敗時不離不棄，還生了一個優秀的小孩，我姊姊多年來在經濟上幫助我和我家太多太多，我無以為報，就算餘生要在老婆和姊姊中間做夾心人，我也認了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「飲水要思源」、「你不是好的橋樑，明知有問題也沒有協調，假裝問題沒有發生，說的自己很委屈，明明自己是得利者」、「整篇看下來，很想知道身為先生的你付出了什麼」。

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