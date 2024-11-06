月薪11萬「家裡沒礦，能生嗎？」　網見細節全搖頭：太可怕了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和女友交往三年，最近正討論結婚事宜，而月薪11萬、存款120萬的他，也吐露目前開銷情況，求問廣大網友「家裡沒礦，可以生嗎？」然而，眾人看完一面倒搖頭，直言「你條件不錯，但被原生家庭拖累。」

網友在Dcard發文提到，他今年27歲、女友26歲，目前交往3年論及婚嫁，本人月薪11萬，存款120萬，女友則月薪4萬、無存款，「目前我住家裡，家裡沒房，房租2萬我付。爸爸有慢性病又受傷，已退休無收入，媽媽兼職跑外送，月入大約22K，妹妹18歲讀大學，小弟15歲讀高中。」

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原PO接著透露，他除了每個月的房租外，還有車貸1萬1，同時每月要給家用2萬8，家用包括生活費、大樓管理費、水電費、妹妹大學學費、弟弟高中學雜費等。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他直言，目前跟女友有考慮結婚買房，而買房後他勢必要搬出去住，這樣就有兩邊的錢要付，「存款大概率付完頭期就沒了，考慮到女友以後生小孩+坐月子時不會工作，每個月5萬夠我們一家三口的生活嗎？我自認已經很努力了，窮人家翻身真難。」

對此，網友們紛紛回應，「你很厲害了，但太有責任感，怎麼會負擔弟妹的費用？明明拿到鐵支，還一張一張出」、「這不只是家裡沒礦，還一堆屎好嗎？真的不要害人害己」、「只能說你很棒，投胎不是你能選擇的，我覺得妳妹大學應該自己助學貸款，弟弟上大學後也一樣，將房租跟家用降低，努力存頭期款」、「至少要等弟弟妹妹出社會後，負擔少一點再生小孩」、「這樣的條件還想生？是要階級複製？」「建議先不要，再過幾年，目前看起來有點拮据，而且你們年紀也還好，繼續存錢，等30歲再來看看」。