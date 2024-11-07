喊話初選制度最公平！台南市長黨內激戰　林俊憲：有信心勝出

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南市作為總統賴清德的本命區，2026年市長選戰民進黨如何布局備受關注。被視為參選熱門人選之一的民進黨立委林俊憲表示，他支持初選，初選是最公平的，且他有信心贏過其他競爭者，雖然初選也有缺點，但經過民主程序後，贏的人才有空間和時間整合。

林俊憲接受《POP撞新聞》專訪時說，現在每一個可能想參選的人都在辦活動，沒有一個例外，賴清德說「冬至還沒到別急搓湯圓」，重點是說不要打到很白熱化，不要互相攻擊，任何預備動作的最後是要贏對手，任何人的準備都是累積的，最後是要得到選民支持，要贏國民黨。

對於是否最後採取徵召來決定由誰代表參選，林俊憲表示，不可能，賴清德是總統、黨主席，規則不是針對某一城市，而是全黨適用，自己當然有信心贏過其他人，大家也不用見縫插針，「挺賴」和「反賴」，還說「反賴」會集結，「台南『反賴』的就是郭信良和陳亭妃」，而陳亭妃都好意思講自己是「賴系」，所以台南就沒有「反賴」了。他說，現在有很多媒體對台南特別有興趣，這很合理，因為台南是賴清德重要的本命區，據目前民調來看，民進黨6個立委參選都贏謝龍介。

林俊憲強調，他認為黨內初選是最公平的，沒有比這個更好的方法，也不用怕什麼初選會分裂。民進黨不怕初選，因為最早有初選的政黨就是民進黨，也不用怕初選過程會發生什麼，初選是最好的制度；雖然初選也有缺點，但經過民主程序，贏的人才有空間和時間整合黨內。沒有初選誰也不服，就沒辦法整合。

林俊憲說，如果最終初選民調他輸，他就支持對手，如果他贏，那對手也要來支持他，這是民進黨最基本的民主精神，不能輸了就翻桌，台南之所以會有一些傷痕，就是因為過去兩次議長選舉有人跑票，不遵守規則，那就會造成黨很大的傷害。