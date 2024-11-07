回家前「1句話」很常掛嘴邊　網讚：是關心我的貼心人士

▲「到家說一下」是很曖昧的一句話嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果和其他人相約出門，回家前，可能會順口說一句「到家說一下」。近日有網友發文表示，如果有個人過去都不會說「到家說一下」，但某天卻忽然這樣講，代表什麼呢？這句話是不是有點曖昧？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「『到家說一下』會很曖昧嗎」為標題發文，提到她一直有這樣的習慣，基本上只要同性別、下屬，她都會要對方「到家說一下」，不過，她純粹是出於禮貌與關心。至於異性的話，她則是要有一定程度的好感，才會特別這麼說。

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原PO透露，她有個認識兩年的朋友，以前比較熟的時候，常常會約出去，可即便時間已經很晚了，對方也不曾說過「到家說一下」；後來他們有段時間沒聯絡，一直到最近才恢復聯繫，只是兩人間的氛圍卻變得有點怪，對方甚至會要她「到家說一下」。因此原PO就想知道，如果過去沒有這種習慣，但某天卻忽然要人「到家說一下」，代表著什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「完全0，就是出於安全考量，尤其是晚上」、「純粹安全考量的關心而已，就是個關心句」、「正常到不行，我每次接人，我被載回我家，對方要離開，我都會順口說，跟喝水一樣輕鬆，正常人關心一下吧」、「我以為大家都會意思意思講這句欸，就跟路上小心一樣」、「沒有曖昧，但聽到會心動。會覺得對方是關心我安危的貼心人士」。但也有網友表示，「每個人習慣不一樣，但突然改變就是關係有變」。