不是竹科！超多工程師最想去「這科學園區」：論地點絕對勝利

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

科技業當道，現在有許多人紛紛想擠進這一行。就有網友發文，目前台灣三個科技園區中，竹科最發達、中科是年輕人最想移居的地方、南科美食多房價低，工程師們會最想去哪一個科技園區？其中，許多人都選擇中科，因為天氣好、生活機能優；至於竹科則因近年房價飆漲，讓工程師也退步。

有網友在Dcard的科技業板發文，「竹科中科南科 最想去哪個科？」認為竹科最發達，城市年輕朝氣有活力；在台中的中科則應該是年輕人最想移民地方；南科在台南，美食多，房價也是三個園區最低。

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貼文引發話題，工程師們紛紛在底下熱論，「我是台北下來南科上班的，從小就很嚮往步調緩慢的南部生活，台北、新竹跟台中我都完全不考慮」、「南科>中科>竹科，希望下一份工作不會迫不得已到新竹」、「竹科，離台北最近」、「北中南都念過書，絕對是台中跟台北。」

值得注意的是，比起總是討論度最高的竹科，更多人反而回應「中科」，「中科地點非常靠近台中市中心，房價相比於竹科親民多了，下班開車15-20分鐘以內，就能到達台中市區，餐廳、娛樂、逛街都有」、「論地點是中科絕對勝利」、「小弟新北人，我是選中科在沙鹿也置產了，這邊氣候屌打其他地方，假日往南往北都超方便，無敵。」

其中，不少工程師則是推台北，「南科、中科離市區都有點距離，尤其是南科鄉下地區，沒住附近的話通勤很累，我會選南港跟內湖」、「絕對是內科跟南港科，捷運上班大概十分鐘就到」、「只想待在台北的科技業 XDD，什麼竹科中科南科嘉科通通都不想去。」