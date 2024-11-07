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處男被「女上司性侵」騎到射：第一次就被大齡女子奪走了

▲▼女主管示意圖。（圖／AI生成圖／Firefly）

▲女主管AI生成示意圖。（圖／AI生成圖／Firefly）

記者葉國吏／綜合報導　

一名男子在網路上發文表示，他長期遭受女上司的性騷擾，並在最近甚至遭到性侵。他表示，一開始以為女上司的行為只是開玩笑，但後來發現這種行為只對他一人如此，讓他感到相當困擾，已經考慮向公司遞交辭呈。

這名男子在《Dcard》發文透露，他的女上司不僅常常動手拍他的肩膀、屁股等，也會透過言語上的調侃來騷擾他，甚至在LINE訊息上更是露骨。他原本想忍受下來，畢竟這只是工作中的一部分。

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▲▼網友發文：被女上司性侵。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文透露被女上司性侵。（圖／翻攝Dcard）

然而，他沒想到的是，近日在一個早上，他被叫進女上司的辦公室，被命令脫下褲子，並被女上司性侵。他表示，整個過程他都閉著眼睛，因為覺得非常噁心。儘管最後被女上司「騎到射」，但整個過程他心裡感到非常不舒服。事後，女上司還威脅他，如果敢說出去，後果自負。

男子表示，他曾考慮過檢舉女上司，甚至報警，但是由於證據不足，加上辦公室內並無監視器，他感到非常困擾。他表示，自己的第一次竟然被大齡女上司奪走，每當回想起來，都對他的身心靈造成嚴重的打擊。

男子在文末強調，他所描述的一切都是真實的，並不是編造。他希望網友們能相信他，並且不要對他進行人格攻擊。他表示，他將會向公司提出辭職。網友們看到這篇文章後，紛紛鼓勵他要有勇氣報警，並表示他們會支持他的決定。

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