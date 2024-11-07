川普勝選風向變了？特別檢察官評估「結束」川普2件聯邦訴訟

▲川普當選美國總統後，有望擺脫聯邦訴訟案。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

共和黨候選人川普在美國總統大選中勝選，未來即將重返白宮執政。如今，一名知情人士透露，川普在勝選後，有望能夠擺脫一連串的聯邦訴訟案，因為美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）正在評估，如何「逐步結束」針對川普的訴訟案，以符合司法部規定現任總統在職期間不得面臨刑事起訴的長期政策。

根據美媒《ABC News》、《衛報》，有2名深諳此事的知情關係人士透露，美國司法部特別檢察官史密斯目前正在與司法部高級領導層積極洽談，評估如何在川普重返白宮、就職總統之前，「逐步結束」針對川普的2起聯邦訴訟案件。

不過，截至目前為止，尚不清楚史密斯將如何駁回2020年總統選舉干預案，以及他們對聯邦法官坎農（Aileen Cannon）駁回川普涉嫌處理機密件不當的案件。

報導指出，史密斯於2022年11月被司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命，負責調查川普與其盟友涉嫌推翻2020年大選，以及川普涉嫌非法持有他在白宮期間竊取的機密文件。對此，川普今年10月24日接受專訪時，曾發誓要「在2秒鐘內」解雇史密斯。

據悉，2023年6月8日，史密斯起訴川普，指控其非法保留白宮機密文件，並阻止政府取回這些文件，川普則在佛州聯邦法院針對這些指控表示無罪；2023年8月1日，川普因試圖推翻2020年大選結果而被指控4項重罪。對此，聯邦最高法院今年7月1日做出歷史性裁決，指總統的公務行為享有某種程度的豁免權。