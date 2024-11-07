國中小都前3名！資優生上建中「1原因」超失落：像世界塌了

▲建國中學。（圖／記者楊惠琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

建中、北一女是許多國中生的第一志願，能考上的通常會被誇讚是資優生。有網友表示，阿姨的小孩從小就是優等生，順利考上建中，可卻發現孩子根本讀得不怎麼開心，「考試怎麼考在班上都是中間位置，比起以前一直都是前三名，變得很失落，壓力感很大的感覺」，貼文引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「剛升上建中、北一女的失落感」，阿姨的小孩在國小、國中時期，都是別人口中的優等生，但自從上了建中後，似乎讀書讀得不怎麼開心，因為不管怎麼讀，考試考出來的班排名都是在中間，「比起以前一直都是前三名，變得很失落，壓力感很大的感覺。」

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他透露，阿姨的小孩從小覺得讀書很簡單，考到前三名易如反掌，「上建中第一次測驗成績出來，看到他的名字數到後面才找到，一臉震驚呆住。」有為了重回前三名認真唸書，結果排名卻是中間位置，整個好像世界塌了的感覺。

貼文引發討論，就有網友點頭，「跟我大學室友一樣，永和的國中市長獎畢業（N年前的事了），進北一女第一次考試竟然是倒數…說她整個傻眼焦慮到不行…」、「我考到明星高中後都吊車尾的，吊三年，不是失落，是憂鬱。」

不過就有人直呼，「怪物那麼多，把自己當成普通人就好啦」、「高一其實還不準，我高一其實還可以」、「這真的也沒什麼，還不是都過得好好的」、「裡面本來就很多天才，別想那麼多，發展自己的興趣跟才能比較實在」、「人外有人、天外有天，跟自己比就好」、「認真說，中間真的很強了，排在最後的我都沒事了，加油啦！」

還有網友表示，朋友的小孩考進北一女，也有這個困擾，第一次物理考不及格的時候，感覺被震撼到了，「不過朋友的小孩好像還好，沒有悶悶不樂，反而去請教了一堆家族學姐，趁機交朋友。」