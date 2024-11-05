交友APP努力開話題「被回覆3字↓」傻了　一票秒懂：南寮漁港

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有女網友用交友軟體跟男生聊天，可當她誇對方「高階主管聽起來很厲害」，也開話題「學飛行是要當機師嗎？」對方回應卻都不超過3字，令她不禁無奈「不是真的稱讚你，是希望你給我多說一點！」話題引發討論。

「交友軟體新手記，是我這女生太難懂嗎？」一位女網友在Threads貼出聊天截圖，只見她跟對方打招呼「安安，高階主管聽起來很厲害」，男方則是簡短回答「謝謝你」，接著她好奇開話題「學飛行是要當機師嗎？」對方只回「不是」。這令原PO無奈，「其實不是真的稱讚你，是希望你給我多說一點！」

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看到貼文後，就有許多人爆共鳴，「男生女生都一樣，拜託沒有興趣不要按like = =，整天南寮漁港（難聊的意思），浪費時間 」、「巨難聊，我開幾個話題還是這樣就放生」、「不太懂這樣的回應態度，當初幹嘛右滑」、「你蠻會丟球的呀！ 」

但也有網友表示，「男生玩交友軟體，都是先全部喜歡，看中了哪些，挑喜歡的發展，這個很明顯沒興趣，下一位吧」、「不管性別如何，這樣的回覆就很明顯就是對方對你沒興趣」、「看到女生也會遇到這種句點王，心裡好受多了。」

話題也掀起PTT討論，「這…男生故意的吧XDD」、「不然這段要怎麼回才不會被公審？」「認真想問，如果沒興趣為什麼要按like…」、「真的像普通男生用交友軟體XDDD」、「他明顯就是不想聊吧？」