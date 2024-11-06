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漲價後就沒吃過？全場痛心齊點名「1國民美食」：不如吃牛排

▲▼阿亮香雞排,阿亮,雞排,香雞排,漲價,降價。（圖／記者許權毅攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年來萬物齊漲，有些錢難免讓人花不下去。就有網友發問，什麼東西漲價之後，就真的沒吃過了，「有些漲了覺得沒那價值，就乾脆不吃了」，好奇其他人的答案是什麼。其中，點名率最高的就是「雞排」，「現在一片75-80起跳，吃不下去。」此外，手搖飲料、車輪餅、章魚燒、蚵仔煎都被點名。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「什麼東西漲了後就真的沒吃過了？」文中表示，現在一堆東西都在漲價，有些喜歡的東西他還是會吃，像是雞排、便當。但有些東西漲了之後，他就覺得沒那價值，乾脆就不吃了，他自己是再也沒去吃某間連鎖的鍋貼水餃店。

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貼文掀起其他網友熱議，最多人點名的就是「雞排」，「雞排，已經好幾年沒吃了」、「雞排，我都等同事老闆請客，自己不買了」、「雞排漲價到快要便當價，就吃不起了！」「現在要吃雞排不如配便當一起」、「吃雞排不如吃牛排」、「雞排一片100～115，超扯。」

還有不少網友無法接受「雞蛋」沒降回原價，「早餐店的加蛋，沒回到5元免談」、「荷包蛋，變15之後沒點過」、「15元的蛋」、「加點荷包蛋還真的沒點了」、「早餐店+15元的蛋，也很少買早餐店了」、「唸大學時候加蛋5元，到現在加蛋15到20元。」

此外，手搖飲料、車輪餅、章魚燒、蚵仔煎等小吃也都被點名，「手搖吧 傷身又貴」、「雞排好歹有肉 手搖幾近都是水」、「蚵仔煎 60以後就再也沒吃過」、「章魚燒小丸子 烤玉米 大概就是夜市食物」、「蚵仔煎跟臭豆腐 章魚燒也不遑多讓。」

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漲價物價小吃雞排PTT

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