川普討厭打仗「當選對台灣有利？」　網曝1狀況搖頭：被賣都不知道

▲網友認為川普當選，對台灣來說是好事。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

2024年美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，再次重返白宮，就有網友表示，川普當選對台灣來說也許是一件好事，因為川普不喜歡戰爭，認為未來四年台海戰爭的可能性將會降低，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「川普當選，對台灣是好事吧」，川普在演講中自誇，其任內未發動過任何戰爭，「如果他當總統，就不會發生俄烏戰爭」。川普坦言，不喜歡戰爭、對北約不滿，並敵視「深層政府」的態度，原PO因此猜測，這或許意味著未來四年台海戰爭的可能性將會降低，對台灣來說是一件好事。

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貼文底下，支持川普當選的網友表示，減少對美軍事依賴，促進和平穩定，或是繳交保護費，避免直接衝突，「肯付保護費和技轉半導體技術就沒事」、「沒錯，總比烏克蘭打了兩年多死一堆」、「世界打仗顯然對美國沒好處，不然怎麼搖擺州那麼徹底」。

然而，也有網友表達憂慮，認為川普的政策立場多變且不可靠，尤其在面對中國時可能會賣掉台灣，「想太多，每年保護費不知道要多繳多少」、「怕到時候是保護費收了，真的發生戰爭了又出爾反爾了」、「阿川的問題就是沒啥底線啊，哪天習大真的開價夠高，你不知道阿川會不會把你賣了」。

▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

